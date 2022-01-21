Еще одна страна Азии откроется для туристов: известная дата
Источник:Asgam.com
Вьетнам объявил о намерении полностью открыться для международных туристов. Правительство страны планирует упразднить пограничные ограничения уже этой весной.
Как известно, предварительная дата открытия 30 апреля 2022 года. Об этом заявил министр культуры, спорта и туризма страны Нгуен Ван Хунг.
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Вьетнам намерен полностью открыться для туристов
По словам Нгуена, правительство страны удовлетворено результатами пилотной схемы, позволившей некоторым вакцинированным туристам посещать специальные районы Вьетнама. С момента ее запуска в ноябре прибыло 7 800 иностранных туристов.
Впрочем, он считает, что туристический сектор нуждается в дополнительной помощи для выживания.
Мы не можем так долго ждать, и 30 апреля будет удобным временем. Это решительность, а не идеализм,
– сообщил он изданию VietnamNet.
Нгуен добавил, что пилотная схема достигла начальных обнадеживающих результатов и гости хотят вернуться в безопасных условиях. Он также заявил, что "Вьетнам является безопасным местом в регионе и мире".Обратите внимание! Согласно условиям пилотной схемы Вьетнама, сейчас разрешено принимать иностранных туристов только в семи регионах – Кьензянг, Кханьхоа, Дананг, Куангнам, Куангнинь, Хошимин и Биньдинь.
COVID-19 во Вьетнаме: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 21 января 2022 года во Вьетнаме выявлено 2 094 802 случая заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 36266 летальных;
- В то же время 1 794 924 человек побороли болезнь.