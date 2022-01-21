Еще одна страна Азии откроется для туристов: известная дата

Вьетнам объявил о намерении полностью открыться для международных туристов. Правительство страны планирует упразднить пограничные ограничения уже этой весной.

Как известно, предварительная дата открытия 30 апреля 2022 года. Об этом заявил министр культуры, спорта и туризма страны Нгуен Ван Хунг.

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Вьетнам намерен полностью открыться для туристов

По словам Нгуена, правительство страны удовлетворено результатами пилотной схемы, позволившей некоторым вакцинированным туристам посещать специальные районы Вьетнама. С момента ее запуска в ноябре прибыло 7 800 иностранных туристов.

Впрочем, он считает, что туристический сектор нуждается в дополнительной помощи для выживания.

Мы не можем так долго ждать, и 30 апреля будет удобным временем. Это решительность, а не идеализм,

– сообщил он изданию VietnamNet.

Нгуен добавил, что пилотная схема достигла начальных обнадеживающих результатов и гости хотят вернуться в безопасных условиях. Он также заявил, что "Вьетнам является безопасным местом в регионе и мире".

COVID-19 во Вьетнаме: последние данные

По данным Worldometer, по состоянию на 21 января 2022 года во Вьетнаме выявлено 2 094 802 случая заражения коронавирусом;

К сожалению, из них 36266 летальных;

В то же время 1 794 924 человек побороли болезнь.

Согласно условиям пилотной схемы Вьетнама, сейчас разрешено принимать иностранных туристов только в семи регионах – Кьензянг, Кханьхоа, Дананг, Куангнам, Куангнинь, Хошимин и Биньдинь.