Ще одна екзотична країна скасовує карантин для вакцинованих туристів: нові правила
15 января 2022 , 11:03Читати новину українською
Источник:The National
З 16 лютого в'їзд на Філіппіни дозволений лише іноземцям, які пройшли повний курс вакцинації не менш як за 14 днів до поїздки. Це не стосується філіппінських громадян.
Про нове правило повідомив виконувач обов'язків прессекретар президента Філіппін Карло Ногралес на брифінгу 14 січня. Зібрали найголовніше.
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Починаючи з 16 лютого 2022 року, підтвердження повної вакцинації стане вимогою для в'їзду всіх іноземних громадян,
– йдеться у заяві.
Ногралес зазначив, що від вимог звільняються:
- діти до 18 років,
- люди, які за медичними показаннями не можуть отримати вакцину,
- іноземні дипломати або власники візи Е-9.
Він також повідомив про те, що туристи повинні здати ПЛР-тест не за 72, а за 48 годин до в'їзду в країну.
COVID-19 у Філіппінах: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 14 січня 2022 року у Філіппінах виявлено 3 129 512 випадки зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 52 815 летальних;
- Водночас 2 811 188 особи побороли хворобу.