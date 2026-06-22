Шацкие озера в 2026: какие документы требуют пограничники и куда можно без разрешения

Шацкие озера очень популярны как место отдыха на природе на Волыни. Это живописная лесистая местность, где находится и самое большое пресное озеро Украины – Свитязь, сияющее своей прозрачностью.

А ещё это место, по поводу которого туристы каждое лето задают один и тот же вопрос: а туда точно не нужен пропуск? Краткий ответ – и да, и нет, но 24 Канал объяснит ситуацию подробнее.

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Какие документы на самом деле нужны туристу для отдыха на Шацких озерах в 2026 году?

Шацкая община расположена в Ковельском районе Волынской области. Это территория равнинного украинского Полесья. Здешний национальный природный парк раскинулся на площади более 30 тысяч гектаров и охватывает более двух десятков озер, лесов и болот.

Помимо отдыха на воде, здесь можно насладиться созерцанием более полусотни видов редких растений, три десятка из которых занесены в Красную книгу Украины. Но в леса парка просто так взять и пойти нельзя. Почему это так?

Прежде всего следует понимать, что Шацк расположен в приграничной зоне, но не в приграничной полосе, и это важно именно с точки зрения документов. Ведь специальные разрешения необходимы только для пребывания на участке вдоль государственной границы шириной 5 километров.

При этом населенные пункты и места массового отдыха не входят в пределы этой пограничной полосы. То есть туристу, прибывшему на отдых в Шацкую общину, пропуск не нужен. Впрочем, конечно, проверку стандартных документов проводят.

Итак, базовый список документов для любого туриста на Шацких озерах – это паспорт или ID-карта. А для мужчин призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет, – ещё и военно-учётный документ.

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Что важно знать о разрешении от пограничников на Шацких озерах?

Другая ситуация, если турист захочет прогуляться по лесным массивам Шацкого края за пределами населенного пункта. Тогда он должен получить разрешение на пребывание в пограничной полосе, заранее обратившись с письменным заявлением в Госпогранслужбу. Форма заявления доступна на официальном сайте ГПСУ.

Такое требование содержится в действующем Постановлении КМУ от 27 июля 1998 года № 1147 с изменениями от 7 декабря 2023 года № 1292. Так что для пребывания в 5-километровой полосе от линии границы необходимо иметь специальное разрешение пограничного отряда соответствующего района.

Проще говоря: купаться на Свитязе, арендовать коттедж в Шацке или гулять по набережной можно без каких-либо специальных документов. А вот для прогулки по лесным тропам в полесских дебрях за пределы населенного пункта требуется разрешение.

Поэтому следует учитывать, что на Шацких озерах отдельные туристические маршруты будут недоступны без разрешения. Если же турист захочет выйти на природу за пределы населенного пункта без документа от пограничников – ему грозит штраф.