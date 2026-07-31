Крошечный испанский город в Африке, который штурмовали мигранты: что известно о Сеуте

После очередного массового прорыва мигрантов Сеута вновь оказалась в центре внимания мировых СМИ. Этот небольшой город регулярно упоминается в контексте миграционного кризиса, хотя многих до сих пор удивляет один факт: Сеута расположена в Африке, но принадлежит Испании.

Сеута – это автономный город Испании на северном побережье Африки, имеющий общую сухопутную границу с Марокко. Вместе с Мелильей это единственные сухопутные границы Европейского Союза с Африкой. Именно благодаря такому расположению город уже много лет остается одним из главных маршрутов для мигрантов, пытающихся попасть в Европу.

Почему Сеута расположена в Африке, но принадлежит Испании?

На первый взгляд это кажется странным, ведь Сеута расположена не на Пиренейском полуострове, а на африканском побережье. Однако город находится под европейским контролем уже более пяти веков. За свою историю Сеута переходила от карфагенян к грекам и римлянам, а в XV веке ее захватила Португалия.

Сеута на карте / фото BBC

После объединения португальской и испанской корон город перешел под власть Испании, а Лиссабонский договор 1688 года окончательно закрепил этот статус. В 1995 году Сеута получила статус автономного города Испании. Сегодня она входит в состав страны, хотя географически расположена в Африке. В городе проживает около 85 тысяч человек. Здесь живут представители разных культур и религий, в частности христиане и мусульмане, а многие жители Марокко ежедневно пересекают границу, чтобы работать в Сеуте.

Почему Сеута постоянно оказывается в центре миграционного кризиса?

Особое расположение сделало Сеуту одним из важнейших пунктов миграции в Европу. Поскольку город является частью Испании и Европейского Союза, попав сюда, мигранты фактически оказываются на территории ЕС. Именно поэтому каждый год тысячи людей из разных стран Африки пытаются пересечь местную границу в поисках более безопасной жизни или лучших экономических возможностей.

Для охраны территории Сеута окружена двойным пограничным забором с колючей проволокой. Вдоль границы работают испанские правоохранители, военные и системы наблюдения. Несмотря на это, массовые попытки незаконного пересечения происходят регулярно. Многие мигранты пытаются перелезть через ограждение, другие обплывают его по морю или добираются на территорию на небольших лодках.

В 2021 году за два дня туда смогли проникнуть более 10 тысяч мигрантов, сообщает The New York Times. Новая волна массовых переходов в Сеуту произошла в конце июля 2026 года. Тогда Испания была вынуждена направить в Сеуту военных для усиления охраны границы. Часть мигрантов пыталась добраться до анклава по морю, используя надувные камеры и другие плавсредства, другие прорывались через ворота в пограничном заграждении.

Из-за массового наплыва людей силы гражданской гвардии Испании оказались перегружены, а, по сообщениям испанских СМИ, границу могли пересечь от 2 до 3 тысяч мигрантов. По меньшей мере 9 человек погибли, пытаясь добраться до Сеуты, в частности при попытках проникнуть в анклав через пляж Тарахаль. Массовый прорыв вызвал беспокойство среди местных жителей: часть магазинов временно закрылась, а некоторые предприниматели организовали охрану своих заведений, опасаясь возможных беспорядков.

Почему Сеута важна не только для Испании?

Сеута имеет стратегическое расположение у входа в Гибралтарский пролив – один из важнейших морских путей мира. Город является военным, транспортным и коммерческим центром, а также свободным портом. В то же время Сеута уже много лет остается предметом политических споров между Испанией и Марокко.

Как проходит Гибралтарский пролив / фото WorldAtlas.com

Хотя Испания считает город своей автономной территорией, Марокко не признает суверенитет Мадрида над Сеутой и Мелильей и рассматривает их как оккупированные марокканские земли. Именно поэтому любые события на границе, особенно массовые переходы мигрантов, быстро превращаются не только в гуманитарную проблему, но и в дипломатический вопрос между двумя странами.