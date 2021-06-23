Феномен в парке Йосемити: в сети появилось магическое видео "радужного водопада" в США

Вы когда-нибудь видели радужный водопад? Если нет, то в сети появилось видео с таким магическим естественным явлением.

Сильный ветер и падающий поток воды создали удивительную радугу над водопадом. Говорится о Йосемитском водопаде.

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Это самый высокий известный водопад в Северной Америке. Расположен в Национальном парке Йосемити, в горной цепи Сьерра-Невада, в Калифорнии (США).

Водопад Йосемити – одна из самых выдающихся достопримечательностей парка, особенно в позднюю весну, когда водный поток достигает максимума. Он делает три гигантских прыжка общей высотой 739 метров.

Водопад интересен также зимой, ведь во время сильных морозов он замерзает в монолитную ледяную глыбу.

Однако сейчас Йосемитский водопад радует глаз красочной радугой.



Отметим, ранее курортные локации Лемурийское озеро, Сиваш и Арабатскую косу показали с высоты птичьего полета – они имеют еще более захватывающий вид.