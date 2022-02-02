В сети назвали города, которые больше всего фотографируют в мире: тепловая карта

Сегодня каждый путешественник владеет смартфоном. Это дает возможность отметить поездку и напомнить впоследствии о том, что увидели в путешествии.

Наличие фотокамеры в смартфоне и интернета позволяет поделиться своими приключениями со своими близкими и подписчиками в социальных сетях. Ведь если человек не опубликовал фотографии своего путешествия в интернете, можно считать, что он нигде и не был.

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На сайте Sightsmap создали тепловую карту на основе сервиса фотографий Panoramio, который интегрирован в Google maps. Эта карта показывает города, которые нравятся людям, на основе количества фотографий в каждом городе в мире. В самых горячих местах есть маркеры, связывающие между собой фотографии, просмотр улиц, википедию, wikivoyage, foursquare и статьи Google plus.

Города, которые больше всего фотографируют в мире / Фото скриншот сайта Sightsmap

Кроме того, список самых популярных городов на нашей планете можно составлять по геотегам на фотографиях, публикуемых в соцсетях.

5 городов, которые больше всего фотографируют на планете

1. Нью-Йорк

Нью-Йорк / Фото Тата Шаргородская

2. Рим

Рим / Фото Ольга Кричинская

3. Барселона

Барселона / Фото Тата Шаргородская

4. Париж

Париж / Фото Тата Шаргородская

5. Стамбул

Стамбул / Фото Тата Шаргородская