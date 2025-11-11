Городок, где снимают сериал Гарри Потте": где он расположен и почему стоит его увидеть
- Городок Лоо в Корнуолле, где снимали сериал "Гарри Поттер", имеет много волшебных магазинов и является популярным среди туристов.
- Другие съемочные места в Корнуолле включают рыбацкий поселок Cadgwith Cove и бухту Kynance Cove, известные своей природной красотой и атмосферой.
Фанаты Гарри Поттера по всему миру с нетерпением ждут выхода телесериала HBO в 2027 году. После выхода сериала один городок в Британии, вероятно, станет популярным среди "потероманов", как сейчас является платформа 3/4 вокзала Кингс-Кросс и замок Алник.
В британском графстве Корнуолл есть городок Лоо (Looe), который хорошо известен поклонникам кино. Издание Mirror рекомендует посетить город до того, как туда съедутся толпы туристов, пишет 24 Канал.
В каких местах снимали сериал Гарри Поттер?
Недавно местные жители видели знаменитостей, в частности Джона Литгоу, который в сериале будет играть Дамблдора.
Как пишет Mirror, в Лоо уже есть достопримечательность, которую обязательно должны посетить поклонники Гарри Поттера, – необычный тематический магазин под названием Henrietta Pyewacket, который предлагает множество товаров из мира волшебников.
Это лишь один из волшебных магазинов, которые есть в городке с узкими улочками, плавно спускаются к побережью. Туристам рекомендуют прогуляться по мощеным дорогам и посетить сувенирные магазины, бутики и исторические пабы.
Пляж города расположен в песчаной бухте с мелководными местами для купания. В летние месяцы здесь часто бывает многолюдно, на воде катаются серферы и виндсерферы.
Сторонникам более тихого отдыха следует отправляться в скалистую бухту Talland Bay, где, несмотря на скалистость, есть места для купания. Это также отличное место для прогулки вдоль побережья.
Пляж в городке Лоо / Фото Greg Martin / Cornwall Live
По данным Cornwall Live, в графстве есть еще два места, где были замечены съемочные группы. В частности, небольшой рыбацкий поселок Cadgwith Cove, расположен на полуострове Лизард.
Она имеет традиционную для Корнуолла атмосферу, с небольшими рыбацкими лодками на пляже, привозящими местных крабов, и которых можно отведать в одном из небольших кафе на берегу моря. Также здесь есть галечный пляж, популярный для плавания и снорклинга. Этот милый поселок имеет множество уютных коттеджей и является идеальным местом, чтобы избежать толпы в высокий сезон.
Другое место, которое использовали для съемок сериала, – это бухта Kynance Cove на полуострове Лизард, который славится пляжами с белым песком и бирюзовыми водами. В этом месте видели, как Джон Литгоу гулял по пляжу в мантии Дамблдора.
В этом районе также есть красивые скалы, тропы для прогулок, а также морские пещеры, которые можно исследовать во время отлива. Посетителям следует быть осторожными при входе в пещеры, поскольку внезапный прилив может отрезать путь обратно.
Какие места стоит увидеть киноманам в 2026 году?
Онлайн-агентство путешествий Expedia составило для любителей кино рейтинг самых популярных направлений в 2026 году. По данным агентства, в тренде будут Йоркшир в Великобритании и Пелопоннес в Греции.
В Йоркшире снимают долгожданную экранизацию романа "Грозовой перевал" Эмеральд Феннелл с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях, а также последний фильм серии "Аббатство Даунтон", который уже вышел в прокат.
В то же время на Пелопоннесе снимали фильм Кристофера Нолана "Одиссея". В греческой эпопее снимутся Мэтт Деймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй и Зендая – и это лишь некоторые из актеров.
