Не в Тернополе: где родился Сергей Притула и какую туристическую визитку там стоит посетить

Сергей Притула стал очень популярным в Украине как телеведущий, шоумен, актер, продюсер и общественный деятель. А еще он является одним из самых активных волонтеров с благотворительным фондом, который собирает миллионы долларов на поддержку ВСУ.

А родился он в Тернопольской области, в городе Збараж. И именно об этой замечательной туристической локации 24 Канал со ссылкой на IGotoWorld расскажет подробнее.

Збараж – родной город Сергея Притулы: что там посмотреть туристу?

Сергей Притула родился 22 июня 1981 года в славном историческом Збараже, что на Тернопольщине, как отмечает liga.net. Этот небольшой город расположен примерно в двух десятках километров от Тернополя и является одной из самых известных туристических локаций региона.

Главная визитка города – Збаражский замок. Он является одним из наиболее хорошо сохранившихся фортификационных сооружений Тернопольской области. Крепость возводили в 1626 – 1631 годах в стиле позднего ренессанса князья Збаражские.

В 1649 году замок стал ареной легендарной осады во время освободительной войны Богдана Хмельницкого. Именно здесь Ярема Вишневецкий держал оборону против казацкой армии.

Сегодня же замок поражает посетителей мощными стенами, бастионами и глубокими рвами. Крепость функционирует как музей истории с масштабной экспозицией, рассказывающей о казацких войнах и битвах шляхты.

Збаражский замок входит в туристический маршрут "Замки Тернополья" – сети из ряда замков и дворцов региона. Среди других выдающихся сооружений здесь – Кременецкий, Теребовлянский, Вишневецкий и Скалатский замки.

Кроме замка, рядом со Збаражем можно посетить Почаевскую лавру. Это один из самых известных паломнических центров Украины с богатой историей и уникальной архитектурой.

А в самом городе Збараж еще стоит взглянуть на Бернардинский монастырь, разрушенный турками в 1675 году и отстроенный в XVIII веке. Он сочетает черты ренессанса и барокко с фигурами бернардинских монахов и деревянными куполами.

А также церковь Воскресения – крестообразную, построенную в 1760-х годах в стиле украинского барокко. И Успенскую церковь 1755 – 1758 годов.

