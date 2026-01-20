Не в Тернополе: где родился Сергей Притула и какую туристическую визитку там стоит посетить
- Сергей Притула родился в городе Збараж в Тернопольской области, известном историческим Збаражским замком.
- Замок, построенный в 1626 – 1631 годах, является частью туристического маршрута "Замки Тернополья" и функционирует как музей истории.
Сергей Притула стал очень популярным в Украине как телеведущий, шоумен, актер, продюсер и общественный деятель. А еще он является одним из самых активных волонтеров с благотворительным фондом, который собирает миллионы долларов на поддержку ВСУ.
А родился он в Тернопольской области, в городе Збараж. И именно об этой замечательной туристической локации 24 Канал со ссылкой на IGotoWorld расскажет подробнее.
Збараж – родной город Сергея Притулы: что там посмотреть туристу?
Сергей Притула родился 22 июня 1981 года в славном историческом Збараже, что на Тернопольщине, как отмечает liga.net. Этот небольшой город расположен примерно в двух десятках километров от Тернополя и является одной из самых известных туристических локаций региона.
Главная визитка города – Збаражский замок. Он является одним из наиболее хорошо сохранившихся фортификационных сооружений Тернопольской области. Крепость возводили в 1626 – 1631 годах в стиле позднего ренессанса князья Збаражские.
В 1649 году замок стал ареной легендарной осады во время освободительной войны Богдана Хмельницкого. Именно здесь Ярема Вишневецкий держал оборону против казацкой армии.
Сегодня же замок поражает посетителей мощными стенами, бастионами и глубокими рвами. Крепость функционирует как музей истории с масштабной экспозицией, рассказывающей о казацких войнах и битвах шляхты.
Збаражский замок входит в туристический маршрут "Замки Тернополья" – сети из ряда замков и дворцов региона. Среди других выдающихся сооружений здесь – Кременецкий, Теребовлянский, Вишневецкий и Скалатский замки.
Вот как выглядит город Збараж: смотрите видео БогданКузьма-б3в
Кроме замка, рядом со Збаражем можно посетить Почаевскую лавру. Это один из самых известных паломнических центров Украины с богатой историей и уникальной архитектурой.
А в самом городе Збараж еще стоит взглянуть на Бернардинский монастырь, разрушенный турками в 1675 году и отстроенный в XVIII веке. Он сочетает черты ренессанса и барокко с фигурами бернардинских монахов и деревянными куполами.
А также церковь Воскресения – крестообразную, построенную в 1760-х годах в стиле украинского барокко. И Успенскую церковь 1755 – 1758 годов.
Какие еще неординарные туристические магниты Тернопольской области стоит посетить?
Имение Тимельмана (Кительмана) – волшебный дворец в селе Нападовка Тернопольского района. Его руины стали вирусными в сети как одно из самых инстаграмных мест области.
Карьер в селе Капустинцы – уникальное место в 40 километрах от Тернополя. Его знают за аквамариновый цвет воды и живописные пейзажи, что манят туристов со всей Украины.
