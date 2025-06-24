Какое село на Закарпатье известно целебными минеральными водами и крафтовой пивоварней

На Закарпатье есть село, которое известно не только живописной природой. Сюда приезжают с целью оздоровления, ведь здесь есть немало минеральных источников с целебной водой. А еще село известно крафтовой гуцульской пивоварней, где организуют экскурсии и дегустации.

Село расположено в Ясинянской общине, географически – вдоль реки Черная Тиса. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, однако не всем известно об этой курортной жемчужине Закарпатья, рассказывает 24 Канал.

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Какое село известно минеральными водами и пивоварней

Село Квасы – известное туристическое место Закарпатья, что издавна является оздоровительным курортом. Здесь насчитывается около 60 минеральных источников. Название села, кстати, происходит от слова "квасная", то есть кислая, вода. Так на Гуцульщине называют минеральную воду.

Самой известной водой в Квасах является мышьяковистая – ее применяют для лечения опорно-двигательного аппарата в санатории "Горная Тиса". Вода с аналогичным минеральным составом есть только на трех курортах за рубежом, а именно во Франции, Германии и Азербайджане.



Санаторий "Горная Тиса" / Фото "Карпатиум"

Также в Квасах расположена крафтовая пивоварня "Ципа". Здесь варят пиво по уникальным рецептам на воде из высокогорного источника. Сырье, а это отборный солод, хмель и дрожжи, исключительно натуральное.

В пивоварне каждую среду проводят экскурсии по предварительной записи. Стоимость – 300 гривен с человека. Местный гид расскажет об основах пивоварения, покажет деревянные бочки, в которых выдерживают пиво, а также проведет дегустацию.

Село Квасы: карта

А еще Квасы – замечательная локация для тех, кто любит любоваться горами. Здесь можно прогуляться Свидовецким хребтом, подняться на вершины Петрос, Близницы, Драгобрат, Менчул и тому подобное.