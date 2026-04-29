Такого вы еще не видели: во Франции есть искусственная деревня, которую построили для Марии Антуанетты

В департаменте Ивелин во Франции есть очень красивая деревня, напоминающая кадры из мультфильма о принцессе. Но есть один нюанс – в ней нет местных жителей и никогда не было. А все потому, что это село искусственное, его построили для королевы Франции Марии Антуанетты.

Эта местность называется Hameau de la Reine. Украинка Карина Цымбык, которая живет в Париже, посетила деревню королевы и поделилась своими впечатлениями.

Читайте также Тропический рай в Испании: на этом малоизвестном курорте есть 18 пляжей

Что рассказала туристка о селе королевы?

Я теперь знаю, как должна выглядеть моя идеальная французская дача. За визуализацию спасибо Марие Антуанетте, которая создала себе целую искусственную деревню. Теперь я хочу здесь жить и выращивать свои помидоры,

– пошутила Карина.

На территории этой уникальной деревни есть 12 зданий. Украинке очень понравилась мельница с уютным двориком, прудом и большим дубом. По соседству стоит дом королевы – самый большой на территории. В имении есть бильярд, спальня, гостиная и т.д. Между мельницей и коттеджем королевы стоит будуар, где королева проводила время со своей свитой и отдыхала наедине. К сожалению, попасть внутрь девушка не смогла.

На другом берегу пруда есть рыбацкая башня, а за ней – производство молочных продуктов. Здесь из молока скота, который жил на ферме, готовили сливки, масло и творог для Марии Антуанетты и ее гостей. Сейчас на ферме тоже живут животные.

Расположенное село королево недалеко от Версаля – дойти можно пешком за 20 минут. Входной билет на территорию стоит 12– 15 евро.

Украинка показала искусственное село Марии Антуанетты: смотрите видео

Обратите внимание! Раньше мы рассказывали о трех живописных селах в Европе, которые настолько красивы, что кажутся нереальными. Они окружены видами, которые напоминают открытки. Расположены эти деревни в Великобритании, Италии и Швейцарии.

Какова история Hameau de la Reine?

Село королевы, вдохновленное нормандским стилем, строили в 1783– 1786 годах. Как пишет Vogue, в то время в тренде были идеи Руссо о бегстве на природу и "благородном дикаре", которые и захватили экстравагантную королеву Франции. Король Людовик XVI решил порадовать свою королеву и подарил ей дворец Малый Трианон, возле которого впоследствии и построили целую деревню.

Мария Антуанетта, которую всегда окружало много людей, обожала приезжать сюда, чтобы сбежать от обязанностей, побыть в тишине и провести время в небольшом кругу друзей. Доступ в деревню был ограничен – сюда пускали только самых близких к королеве людей.

По данным в Википедии, существует легенда, что королева переодевалась в простую одежду и притворялась постушкой. Однако правда это или нет – неизвестно.

После Французской революции село начало приходить в упадок. Отреставрировали его уже во времена Наполеона, а затем – еще несколько раз. Последняя реставрация была в 2018 году.

Деревня Марии Антуанетты возле Версаля / Фото Eva Navarijo

Что еще увидеть туристам во Франции?

Раньше мы рассказывали, что этим летом и осенью лучше не планировать путешествие в Париж. Дело в том, что в городе запланировано большое количество концертов популярных исполнителей – The Weeknd, Bad Bunny, Billie Eilish, Dua Lipa, Iron Maiden и другие. Улицы, рестораны и отели французской столицы будут переполнены туристами, а потому о спокойной романтической прогулке можно забыть.

Лучше спланировать поездку в Лион, где ресторанов больше, чем в Париже, живописный Страсбург или альпийский город Анси.