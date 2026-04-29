Такого вы еще не видели: во Франции есть искусственная деревня, которую построили для Марии Антуанетты
- Во Франции есть искусственная деревня Hameau de la Reine, построенная для Марии Антуанетты в 1783 – 1786 годах, которая напоминает сказочное место.
- Село расположено недалеко от Версаля, имеет 12 зданий, и известно своей архитектурой и историей.
В департаменте Ивелин во Франции есть очень красивая деревня, напоминающая кадры из мультфильма о принцессе. Но есть один нюанс – в ней нет местных жителей и никогда не было. А все потому, что это село искусственное, его построили для королевы Франции Марии Антуанетты.
Эта местность называется Hameau de la Reine. Украинка Карина Цымбык, которая живет в Париже, посетила деревню королевы и поделилась своими впечатлениями.
Что рассказала туристка о селе королевы?
Я теперь знаю, как должна выглядеть моя идеальная французская дача. За визуализацию спасибо Марие Антуанетте, которая создала себе целую искусственную деревню. Теперь я хочу здесь жить и выращивать свои помидоры,
– пошутила Карина.
На территории этой уникальной деревни есть 12 зданий. Украинке очень понравилась мельница с уютным двориком, прудом и большим дубом. По соседству стоит дом королевы – самый большой на территории. В имении есть бильярд, спальня, гостиная и т.д. Между мельницей и коттеджем королевы стоит будуар, где королева проводила время со своей свитой и отдыхала наедине. К сожалению, попасть внутрь девушка не смогла.
На другом берегу пруда есть рыбацкая башня, а за ней – производство молочных продуктов. Здесь из молока скота, который жил на ферме, готовили сливки, масло и творог для Марии Антуанетты и ее гостей. Сейчас на ферме тоже живут животные.
Расположенное село королево недалеко от Версаля – дойти можно пешком за 20 минут. Входной билет на территорию стоит 12– 15 евро.
Какова история Hameau de la Reine?
Село королевы, вдохновленное нормандским стилем, строили в 1783– 1786 годах. Как пишет Vogue, в то время в тренде были идеи Руссо о бегстве на природу и "благородном дикаре", которые и захватили экстравагантную королеву Франции. Король Людовик XVI решил порадовать свою королеву и подарил ей дворец Малый Трианон, возле которого впоследствии и построили целую деревню.
Мария Антуанетта, которую всегда окружало много людей, обожала приезжать сюда, чтобы сбежать от обязанностей, побыть в тишине и провести время в небольшом кругу друзей. Доступ в деревню был ограничен – сюда пускали только самых близких к королеве людей.
По данным в Википедии, существует легенда, что королева переодевалась в простую одежду и притворялась постушкой. Однако правда это или нет – неизвестно.
После Французской революции село начало приходить в упадок. Отреставрировали его уже во времена Наполеона, а затем – еще несколько раз. Последняя реставрация была в 2018 году.
Что еще увидеть туристам во Франции?
Раньше мы рассказывали, что этим летом и осенью лучше не планировать путешествие в Париж. Дело в том, что в городе запланировано большое количество концертов популярных исполнителей – The Weeknd, Bad Bunny, Billie Eilish, Dua Lipa, Iron Maiden и другие. Улицы, рестораны и отели французской столицы будут переполнены туристами, а потому о спокойной романтической прогулке можно забыть.
Лучше спланировать поездку в Лион, где ресторанов больше, чем в Париже, живописный Страсбург или альпийский город Анси.
Частые вопросы
Что такое Hameau de la Reine и почему оно особенное?
Hameau de la Reine – это искусственная деревня, созданная для королевы Марии Антуанетты возле дворца Малый Трианон в Версале. Оно построено в нормандском стиле в 1783 – 1786 годах и служило местом отдыха для королевы, где она могла уйти от обязанностей и провести время в покое со своими близкими.
Какие впечатления украинка получила от посещения села королевы?
Украинка поделилась впечатлениями, что деревня королевы стала для нее идеалом французской дачи. Ей очень понравилась мельница с уютным двориком и прудом, а также дом королевы с бильярдом и спальнями. Она пошутила, что хотела бы там жить и выращивать свои помидоры.
Какова история и современное состояние Hameau de la Reine?
Hameau de la Reine был построен для Марии Антуанетты, которая любила проводить там время в тишине. После Французской революции село пришло в упадок, но было реставрировано во времена Наполеона и еще несколько раз, последняя реставрация состоялась в 2018 году. Сейчас это туристическое место, где можно посетить ферму и насладиться видами.
