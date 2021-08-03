Селфи на краю опасного обрыва: в Британии чудом спаслись туристы – экстремальные фото

В Великобритании на краю 500 метрового обрыва скалы Бирлинг Гэп туристы решили сделать селфи. Кроме того, что скала страдает от эрозии, в тот день был опасно сильный ветер.

К счастью, все экстремалы выжили и никто не сорвался с высоты. Но руководство парка, где расположена скала, раскритиковал действий отдыхающих.

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Что известно о скале Бирлинг Гэп

Высота скал достигает 500 метров. Они подвержены сильной береговой эрозии через непосредственное влияние моря и ветра. Вывески на Birling Gap предупреждают, что болтаться на краю "невероятно опасно", поскольку на меловой скале гигантские трещины, которые могут уступить место в любой момент.

Инцидент произошел 29 июля, в один из самых ветреных дней. Учитывая погодные условия, посещение популярной достопримечательности несло в себе двойную опасность.



Опасная скала с туристами​ / Фото The Daily Mail

Однако туристы все равно решили сделать экстремальные фото только в нескольких сантиметрах до предела. На фото видно, как одна из женщин держала своего партнера за куртку, пока тот висел над обрывом. Другого туриста друзья держали за ноги.



Экстрим ради фото / Фото The Daily Mail