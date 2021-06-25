Секретная местность на Закарпатье: украинские блоггеры залезли в заброшенные ртутные штольни

На Закарпатье есть множество туристических достопримечательностей, которые известны далеко не всем. Макс Узол и Оля Манько нашли одну из таких.

Украинские тревел-блогеры и ведущие реалити "У кого больше?" показывают небанальную Украину. На этот раз они отправились в село Шаян.

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Это место стало для нас настоящим открытием. Уютное и атмосферное село, окруженное вулканическими горами. Там тихо и спокойно. Есть красивые отели, рестораны, сувенирные лавки и даже маленькая горная река, – делится Макс.

По его словам, изюминка – курорт-санаторий, где можно оздоровиться, а также подняться на горы рядом. Так у вас есть возможность совместить активный отдых и релакс. Также советует не забыть посетить озеро Силоамская купальня.

Но удивило тревел-супругов не только село. Они нашли там секретное место, где даже не все местные бывали. На первый взгляд, это как гигантские ульи пчел, а на самом деле – штольни, где когда-то добывали ртуть.



Макс Узол и Оля Манько показали ртутные штольни / Фото: пресс-служба Нового канала

Чтобы найти локацию, нужно подняться на гору Шаян, пройти буквально пять минут по лесной тропинке – и вуаля! Заброшенные ртутные штольни перед вами, – рассказывает блогер.

Откуда там взялась ртуть? Горы в Шаяне – вулканические. Еще полтора десятка миллионов лет назад под ними образовался тектонический разлом, через который вытекала лава. Вот она и принесла сюда ртутные породы.

Залезать внутрь очень опасно. Порода хрупкая, рассыпается и может завалить. Оля отказалась лезть, а Макс решил рискнуть.



Макс Узол спустился в ртутные штольни / Фото: пресс-служба Нового канала

Не нужно залезать внутрь, чтобы понять, какой материал там находится. Чем ближе я спускался к входу в штольни, тем больше воняло серой. Было очень неловко, – делится Узол.

Добавил, что это жуткое и опасное место. Везде капает вода. Такое впечатление, что все в любой момент может обрушиться. Макс предостерегает спускаться, лучше смотреть со стороны.

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Отметим, ранее Макс Узол и Оля Манько поделились еще одной местностью Закарпатья – уникальная ферма "Карпатский буйвол", где живут чистокровные карпатские буйволы.