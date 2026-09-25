Город в США, который переносит туристов в другую эпоху: где его найти

Есть американские города, которые удивляют не небоскребами или масштабом, а совершенно иной атмосферой. Здесь старинная архитектура, мощеные улицы, исторические здания и живописная набережная создают ощущение путешествия в другую эпоху.

Именно так автор Travel Off Path Лиз Фокс описывает Саванну в штате Джорджия. После недавней поездки она рассказала, что город превзошел ее ожидания, и назвала несколько причин, по которым его стоит добавить в список мест для путешествий.

Почему Саванна создает ощущение путешествия в прошлое?

Одной из главных особенностей города автор называет его историческую атмосферу. Прошлое Саванны связано с Американской революцией, Гражданской войной, "сухим законом" и историей кино. На улицах сохранилась историческая архитектура, а кое-где можно увидеть редкий серый кирпич Саванны. Его изготавливали с использованием рабского труда, а на некоторых кирпичах до сих пор заметны отпечатки пальцев людей, которые их делали.

Еще одна характерная деталь – это старинные лестницы вдоль речной набережной, которые в свое время должны были защищать город от вторжений со стороны воды. Вместе с мощеными улицами они помогают прочувствовать историю Саванны буквально во время прогулки.

Атмосфера Саванны: смотреть видео

Где остановиться, чтобы быть рядом с главными достопримечательностями?

Одним из самых заметных районов автор называет Ривер-стрит вдоль набережной реки Саванна. Здесь работают рестораны и магазины, а сама улица является важной частью города. Во время поездки Лиз Фокс остановилась в отеле Orielle, который после ребрендинга открылся 1 сентября в составе коллекции Marriott Autograph.

Ривер-стрит: смотреть видео

#savannah #traveltok #summertravel #weekendgetaway ♬ Carefree Days - Peaceful Reveries @thefloridainsider River Street in Savannah is one of the most iconic places to visit in Georgia. From historic cobblestone streets and riverfront views to live music, rooftop bars, candy shops, restaurants, and unique boutiques, there is so much to explore here. Take a scenic stroll along the Savannah River, hop on a riverboat cruise, enjoy fresh seafood, or discover the city’s rich history with a guided ghost tour, trolley tour, or walking tour. If you’re planning a Savannah getaway, now is a great time because many Savannah tours and attractions are currently on sale. Whether you’re looking for sightseeing cruises, historic tours, food tours, or family-friendly activities, there are plenty of ways to experience the Hostess City. Quick tip before booking your next Savannah adventure: tap the green location tag in this video. TikTok partners with travel providers to offer exclusive discounts on tours, attractions, and experiences that can sometimes beat the prices you’ll find elsewhere. Always compare before you book. #tiktokgosummerfun

Отель расположен рядом со многими достопримечательностями и обладает собственной характерной эстетикой. На крыше работает бар Rocks on the Roof. Автор советует заглянуть туда даже тем, кто не проживает в отеле. Удобное расположение Orielle также позволяет пешком добраться до многих туристических объектов, поэтому во время пребывания в городе не нужно постоянно пользоваться транспортом.

Какие необычные места стоит добавить в маршрут?

Саванна известна не только исторической архитектурой, но и жуткими легендами. Автор рекомендует экскурсию "Ghosts and Gravestones" – поездку на троллейбусе с гидом, во время которой рассказывают о мрачных историях города и посещают известные места, в частности Дом Эндрю Лоу. Еще один вариант – американский музей запрета, посвященный атмосфере 1920-х годов.

Рядом расположен музей "Пираты Саванны и музей сокровищ" с интерактивными экспонатами, аутентичными артефактами и тематическим баром. Познакомиться с городом можно во время поездки на экскурсионном троллейбусе. Маршрут проходит мимо Форсайт-парка, Чиппева-сквера и живописных улиц.

Отдельно автор рекомендует посетить соборную базилику Святого Иоанна Крестителя, которая поразила ее не только внешним видом, но и интерьером. Не менее важная часть Саванны – это местная кухня. Среди заведений, которые упоминает автор: Coastal 15 Fish House, The Grove, Collins Quarter и Vic's On The River. За сладостями она советует заглянуть в Savannah's Candy Kitchen, Byrd's Famous Cookies или Kermit's, а за мороженым в Leopold's Ice Cream.

Где находится Саванна: смотреть на картах