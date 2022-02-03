Саудовская Аравия изменяет правила въезда: что нового

Королевство Саудовская Аравия вводит дополнительные ограничения по въезду и выезду из страны. Сообщается, что новые правила вступят в силу 9 февраля 2022 года.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел королевства на официальной странице в твиттере. Рассказываем, что следует знать туристам.

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Полная вакцинация обязательна

При въезде в страну, независимо от иммунного статуса, туристы от восьми лет должны предъявить отрицательный ПЦР-тест или антиген-тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 48 часов до прилета.

Кроме того, за несоблюдение маскового режима в Саудовской Аравии будут штрафовать на тысячу риалов (266 долларов или 7 514 гривен).

Следует учесть, что с 1 февраля полная вакцинация является обязательным условием пользования любым общественным транспортом и такси в Саудовской Аравии. Также это решение распространяется на поезда, аренду машин, в том числе через любые программы пассажирских перевозок, внутренние и междугородные автобусы, паромы.

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От этих правил освобождаются только те лица, которые освобождены от вакцинации из-за противопоказаний, указанных в специальном приложении Минздрава.

Кроме того, по информации транспортных властей, невакцинированным или не полностью вакцинированным лицам запрещен вход в штаб-квартиру ведомства, дома транспортных компаний и служб, пункты проката авто, офисы перевозчиков.

На авиарейсы будут допускаться только вакцинированные пассажиры.