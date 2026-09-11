Стюарт Батлер рассказал BBC о своем собственном опыте восхождения к одному из самых экстремальных горных приютов Европы . Чтобы переночевать в Rifugio Capanna Regina Margherita, ему пришлось преодолеть ледник, заснеженные склоны и подняться на высоту 4554 метра.

Почему приют назвали в честь королевы?

Rifugio Capanna Regina Margherita расположен в массиве Монте-Роза, прямо на альпийской границе между Италией и Швейцарией. Приют стоит на вершине Пунта-Гнифетти, или Signalkuppe (немецкое название этой же вершины). Свое название он получил в честь королевы Италии Маргариты Савойской.

В 1893 году она лично поднялась сюда на открытие приюта и осталась ночевать на вершине. Спустя более 130 лет здание по-прежнему функционирует как горный приют и научный центр. Ежегодно этот сложный маршрут преодолевают около 30 тысяч туристов, а примерно 4 тысячи из них остаются здесь на ночь.

Как добраться до самого высокого горного приюта Европы?

Большинство туристов выбирают трехдневный маршрут с местным гидом. Подъем начинается в Аланья-Вальсезии, откуда на канатных дорогах путешественники добираются до Пунта-Индрен на высоте 3275 метров. Первый день посвящен акклиматизации. Группа добирается до Rifugio Città di Mantova на высоте 3498 метров, где ночует перед основным подъемом.

Как выглядит Rifugio Capanna Regina Margherita / инстаграм casanova.jessica6

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На следующее утро туристы отправляются через ледник. Они используют скобы и веревки, чтобы безопасно пройти участки с ледниковыми трещинами. Далее маршрут ведет через заснеженные склоны и хребты к вершине. Резкий набор высоты может вызвать головокружение, головную боль или тошноту, поэтому акклиматизация является важной частью маршрута.

Как живут люди на высоте 4554 метров?

Снаружи приют представляет собой узкое трехэтажное металлическое здание на краю вершины. Внутри расположены столовая и спальные места общежития. Летом здесь могут одновременно находиться до 70 человек. Условия простые: туристы спят вместе с семью или восемью людьми, пользуются двумя туалетами, а душа отсутствует. Однако в приюте можно приобрести еду и напитки.

Туристы ночуют в общих комнатах / фото Стюарта Батлера



Самое высокогорное приютище Европы / фото TripAdvisor

Погода на такой высоте может быть суровой. Во время сильного шторма здание дрожит, а из-за непогоды вертолеты не могут доставлять припасы, из-за чего приют иногда остается отрезанным от внешнего мира. Rifugio Capanna Regina Margherita работает с середины июня до начала сентября. Для восхождения потребуются зимняя одежда, прочные горные ботинки и кошки. Несмотря на сложный маршрут и простые условия, приют ежегодно собирает людей из разных стран.