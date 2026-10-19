Не Оксфорд: этот город в Великобритании называют лучшим

В Англии есть небольшой город, который привлекает туристов средневековой архитектурой, уютными улочками и величественным собором. Несмотря на то что население города составляет около 12 тысяч человек, здесь немало интересных мест для прогулок.

Уэллс расположен в графстве Сомерсет, в 32 километрах от Бристоля и Бата, пишет Express. Часто его называют самым маленьким городом Англии. В 2024 году он занял первое место в опросе Which? о лучших городских направлениях для отдыха в Великобритании, набрав 86%.

Что посмотреть в Уэллсе?

Главная архитектурная жемчужина города – собор Уэллса. Он известен готическим стилем, средневековыми скульптурами и необычными арками в форме ножниц. Туристы могут здесь помолиться или посетить богослужение.

Еще одной достопримечательностью является Епископский дворец с садом площадью 6 гектаров. Любителям исторической застройки стоит прогуляться по Викарс-Клоуз – старейшей непрерывно заселенной жилой улице Европы. Ее дома сохранили облик, который почти не менялся на протяжении веков.

Туристы оставляют немало положительных отзывов об Уэллсе. Они отмечают живописную архитектуру, возможности для прогулок и пикников, а также доброжелательность местных жителей.

Один из посетителей рассказал, что старинные уголки Уэллса напомнили ему декорации к фильмам о Гарри Поттере. Он также отметил, что город прекрасно подходит для фотографирования и однодневной поездки.

Кроме того, путешественники отмечают сказочную атмосферу, красивые магазины, кафе, рестораны и окрестности.