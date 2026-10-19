Веллс розташований у графстві Сомерсет, за 32 кілометри від Бристоля та Бата, пише Express. Часто його називають найменшим містом Англії. У 2024 році воно посіло перше місце в опитуванні Which? щодо найкращих міських напрямків для відпочинку у Великій Британії, набравши 86%.

Що подивитися у Веллсі?

Головна архітектурна перлина міста – собор Веллс. Він відомий готичним стилем, середньовічними скульптурами та незвичайними арками у формі ножиць. Туристи можуть тут помолитися чи відвідати богослужіння.

Ще однією визначною пам’яткою є Єпископський палац із садом площею 6 гектарів. Любителям історичної забудови варто прогулятися Вікарс-Клоуз – найстарішою безперервно заселеною житловою вулицею Європи. Її будинки зберегли вигляд, який майже не змінювався протягом століть.

Туристи залишають чимало позитивних відгуків про Веллс. Вони відзначають мальовничу архітектуру, можливості для прогулянок і пікніків, а також доброзичливість місцевих жителів.

Один із відвідувачів розповів, що старовинні куточки Веллса нагадали йому декорації до фільмів про Гаррі Поттера. Він також відзначив, що місто чудово підходить для фотографування та одноденної подорожі.

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Також мандрівники тут відзначають казкову атмосферу, гарні магазини, кав’ярні, ресторани та навколишню місцевість.