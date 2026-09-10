220 различных портов за 371 день в море: сколько стоит путешествие на самом длинном круизе в мире

Представьте себе путешествие, во время которого не нужно постоянно паковать чемоданы, искать отели или переезжать из города в город. Вместо этого можно проснуться на борту корабля и продолжить путешествие к следующему пункту маршрута. Именно такой формат предлагает самый длинный непрерывный круиз в мире.

Компания Explorations by Norwegian запустила 371-дневное путешествие, которое предусматривает остановки в 220 портах в разных уголках мира, сообщает Daily Mail.

Какие подробности о самом длинном круизе в мире известны?

Круиз 2026 года рассчитан на 371 день и уже отплыл из Рима. Маршрут предусматривает посещение 220 портов. Организаторы отмечают, что во время путешествия будет как можно меньше повторных остановок, благодаря чему путешественники смогут увидеть как можно больше разных мест.

Полностью провести бронирование 371-дневного путешествия этого года уже невозможно. Однако желающие могут выбрать другие варианты круизов компании: от восьми дней до полного кругосветного маршрута. В следующем году самый длинный вариант предусматривает 367 дней в пути и отправление из Австралии.

Какие страны и города входят в маршрут?

За время путешествия корабль будет делать остановки в разных частях мира. Европейская часть маршрута охватывает, в частности, Неаполь, Копенгаген и Хельсинки. Далее путешественники смогут увидеть африканские направления. Среди них – Кабо-Верде, Кейптаун и Занзибар. В маршрут также вошли Аляска, Япония и Греция.

Компания позиционирует этот формат как возможность познакомиться с миром в собственном темпе и при этом путешествовать с комфортом. Круиз рассчитан как на опытных путешественников, которые ищут новый формат путешествий, так и на тех, кто просто хочет попробовать круиз.

Что предлагают пассажирам на борту?

Путешествие проходит на лайнере Regatta, рассчитанном на 348 номеров. Помимо кают для проживания, на борту есть немало возможностей для отдыха. Пассажиры получат доступ к ресторану с разнообразной кухней, спа-центру и бассейну. Также на судне работает фитнес-центр, есть библиотека и бар.

Для тех, кто выбирает самый длинный маршрут, предусмотрен формат "все включено". В то же время продолжительность путешествия можно выбрать в соответствии со своими планами – доступны и круизы, которые длятся значительно меньше года. Впрочем, кругосветное путешествие имеет соответствующую цену. Стоимость самого длинного круиза начинается от 75 900 долларов.

Круизы такого формата – не единственный вариант. Пассажирам также предлагают формат "корабль в корабле" – отдельные эксклюзивные зоны внутри больших лайнеров с частными бассейнами и зонами отдыха. Стоимость такого пребывания может составлять 8 тысяч долларов в неделю. Также все больше внимания привлекают и небольшие круизные суда. Среди вариантов есть путешествия на 12 человек по Нилу и круизы с дворецким вдоль Французской Ривьеры.