Компанія Explorations by Norwegian запустила 371-денну подорож, яка передбачає зупинки у 220 портах у різних куточках світу, повідомляє Daily Mail.

Які деталі про найдовший круїз світу відомі?

Круїз 2026 року розрахований на 371 день і вже вирушив із Риму. Маршрут передбачає відвідування 220 портів. Організатори зазначають, що під час подорожі буде якомога менше повторних зупинок, завдяки чому мандрівники зможуть побачити якомога більше різних місць.

Повністю забронювати цьогорічну 371-денну подорож уже неможливо. Однак охочі можуть обрати інші варіанти круїзів компанії: від восьми днів до повного кругосвітнього маршруту. Наступного року найдовший варіант передбачає 367 днів у подорожі та відправлення з Австралії.

Які країни та міста є в маршруті?

За час подорожі корабель зупинятиметься в різних частинах світу. Європейська частина маршруту охоплює, зокрема, Неаполь, Копенгаген та Гельсінкі. Далі мандрівники зможуть побачити африканські напрямки. Серед них є Кабо-Верде, Кейптаун і Занзібар. До маршруту також увійшли Аляска, Японія та Греція.

Компанія позиціонує цей формат як можливість познайомитися зі світом у власному темпі та водночас подорожувати з комфортом. Круїз розрахований як на досвідчених мандрівників, які шукають новий формат подорожей, так і на тих, хто лише хоче спробувати круїз.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що пропонують пасажирам на борту?

Подорож відбувається на кораблі Regatta, розрахованому на 348 номерів. Окрім кают для проживання, на борту є чимало можливостей для відпочинку. Пасажири матимуть доступ до ресторану з кухнею, бортового спа-центру та басейну. Також на кораблі працює фітнес-центр, є бібліотека та бар.

Для тих, хто обирає найдовший маршрут, передбачений формат із пропозиціями "все включено". Водночас тривалість подорожі можна обрати відповідно до власних планів – доступні і круїзи, які тривають значно менше року. Втім, кругосвітня подорож має відповідну ціну. Вартість найдовшого починається від 75 900 доларів.

Круїзи такого формату – не єдиний варіант. Пасажирам також пропонують формат "корабель у кораблі" – окремі ексклюзивні зони всередині великих лайнерів із приватними басейнами та зонами відпочинку. Вартість такого перебування може становити 8 тисяч доларів на тиждень. Також дедалі більше уваги привертають і невеликі круїзні судна. Серед варіантів є подорожі на 12 осіб по Нілу та круїзи з дворецьким уздовж Французької Рив'єри.