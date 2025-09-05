Какой город назвали самым дешевым курортом в Европе – он у Черного моря
- Город у Черного моря назвали самым дешевым курортом в Европе.
- Там хорошие пляжи, можно бюджетно питаться, а номер в отеле стоит 50 евро за ночь.
Это достаточно малоизвестный город-курорт в Европе, расположенный на Черном море. Однако там с легкостью можно организовать комфортный, а главное бюджетный отдых.
Как отмечают в британском издании The Mirror, здесь есть белоснежные пляжи и продают "самое дешевое пиво в Европе" – за 1,8 евро. А еще город назвали одним из самых выдающихся в стране, рассказывает 24 Канал.
Какой город назвали самым дешевым курортом в Европе?
Несебир в Болгарии – это сочетание истории, культуры и приморского шарма. Именно этот город остается малоизвестным в Европе как курорт, возможно, и поэтому там до сих пор бюджетно отдыхать.
Несебир, которому более 3000 лет, изначально был фракийским поселением. В начале 6 века до нашей эры город стал греческой колонией, о чем свидетельствуют некоторые памятники, сохранившиеся по сей день. Это акрополь, храм Аполлона и стена фракийских укреплений.
В Несебире лежит горный массив Странджа, который нависает прямо над прибрежным городом. А окружен он пышными ландшафтами природного заповедника Ропотамо.
Несебр – прекрасное место для водных видов спорта, в частности для катания на гидроциклах, виндсерфинга и дайвинга. Когда солнце садится, город оживает барами, клубами и ночной жизнью, которые однако не опустошают кошелек. Здесь можно купить пиво за 1,8 евро, мороженое за 1,36 евро и поужинать с семьей за 32 евро. Ночь в отеле стоит где-то 50 евро.
Где расположен Несебир: карта
Куда поехать на море в Турцию осенью?
Пляжный сезон в Турции длится с мая по октябрь, а значит на отдых в первые два месяца осени можно ехать уверенно. Правда, погода будет благоприятной не в каждом регионе.
Самая теплая погода осенью наблюдается на юге страны, в регионе Средиземного моря. Это курорты Анталии, Алании, Сиде, Белека и Кемера. В сентябре – октябре температура морской воды в среднем составляет 23 – 27 градусов тепла.