Идея создания капсульных отелей появилась еще в 2000-х годах. Сегодня такой формат стал настолько популярным в мире, что возникает простой вопрос: действительно ли комфортно останавливаться в подобных отелях? Мы исследовали достаточно материала, чтобы ответить на него. Оставайтесь с нами, чтобы узнать подробности от 24 канала со ссылкой на DailyMail.

Смотрите также Бакота 2025: как интересно и насыщенно провести время возле подольской "Атлантиды"

Как и где появилась идея создать капсульный отель?

Капсульный отель – это тип отеля, который изобрели в Японии. Он состоит из небольших капсул-кроватей, похожих на спальные кабинки, которые расположены одна за другой. Отели предлагают дешевые ночевки гостям, которые не нуждаются или не могут позволить себе большие и дорогие номера.

Первый в мире капсульный отель Capsule Inn Osaka открылся в 1979 году в районе Умеда в штате Осака. Оттуда этот формат отелей распространился по всей Японии, а впоследствии и во всем мире.

Первые капсульные отели / Википедия

Какой самый большой капсульный отель в мире?

Zedwell Piccadilly Circus является крупнейшим в мире капсульным отелем с около 1000 индивидуальных капсул, который расположен в Лондоне. Гости могут переночевать в одном из дубовых коконов: они звукоизолированы, без окон и имеют легкое освещение. Для дополнительной роскоши есть простыни из египетского хлопка, а также умный климат-контроль с очищенным потоком воздуха в каждом коконе.

Самый большой капсульный отель в мире / фото The Sun

Гости могут закрыть свою капсулу благодаря затвору, что создает полную конфиденциальность от других. Отдельно от капсул есть ряд общих ванных комнат с отдельными душевыми кабинами, стиральными машинами и защищенными местами для хранения багажа. В отеле не подают завтрак, ведь на улице, где он расположен есть множество заведений питания.

Смотрите также Как в фильмах ужасов: как выглядит заброшенный парк развлечений, что отпугивает туристов.

Как отмечает The Sun, переночевать в данном отеле можно за 30 фунтов стерлингов, в то время, как в других полноценных отелях цена варьируется от 400 фунтов стерлингов за ночь. Спрос на данные отели очень высокий. Если вы желаете переночевать в подобных, бронировать надо заранее за пару месяцев. Если вы цените ограниченное пространство, то то вам наш совет – держаться подальше от подобных мест, ведь вам будет максимально некомфортно из-за малого пространства.

Что интересного посетить в Великобритании?