Прага, столица Чехии, возглавила рейтинг самых доступных европейских направлений для летнего отдыха. Исследование провела компания по трансферам из аэропорта Hoppa, которая проанализировала десятки популярных туристических городов, учитывая стоимость проживания, еды, напитков, транспорта и количество бюджетных достопримечательностей.

Почему именно Прагу признали самым дешевым городом для отдыха?

Прага давно известна своей сказочной архитектурой и богатой историей. Из-за многочисленных башен ее даже называют "Городом сотни шпилей". По данным исследования, средняя стоимость ночи в трехзвездочном отеле составляет около 117 долларов. Обед в городе обойдется примерно в 11,5 доллара, а бокал местного разливного пива около 3,1 доллара. Кроме того, в Праге насчитывается 619 недорогих достопримечательностей, что и позволило городу возглавить рейтинг.

Какие места стоит увидеть туристам?

Одним из главных преимуществ Праги является то, что многие из ее самых известных достопримечательностей можно посетить бесплатно. Среди них: Пражский Град, Карлов мост и Вальдштейнский сад XVII века. Также популярностью среди туристов пользуются собор Святого Вита и церковь Богоматери перед Тином.

Многие путешественники предпочитают просто прогуляться по историческому центру города, открывая для себя узкие улочки, атмосферные кварталы, кафе и рестораны. Благодаря компактности большинство достопримечательностей расположены на небольшом расстоянии друг от друга, поэтому их легко осмотреть пешком.

Атмосфера Праги: смотреть видео

Сколько стоит передвижение по городу и когда лучше всего ехать?

Если же нужно быстро добраться до другого района, туристы могут воспользоваться общественным транспортом. В Праге действуют единые билеты на метро, трамваи и автобусы. Стоимость 30-минутного билета составляет примерно 1,6 доллара, 90-минутного 2,1 доллара, суточного проездного около 6,4 доллара, а билет на 72 часа стоит примерно 15,5 доллара.

Лето считается одним из лучших периодов для посещения Праги. С мая по сентябрь средняя максимальная температура воздуха здесь колеблется от 22 до 27 градусов тепла, а длинный световой день позволяет без спешки знакомиться с главными достопримечательностями города.