В число самых счастливых мест вошли европейские направления, определенные в рамках исследования Holiday Happiness Index, пишет BookRetreats.

Какие направления считаются самыми счастливыми для отдыха?

Лиссабон, Португалия

Первое место в рейтинге занял Лиссабон. Компактная планировка и удобные для прогулок улицы позволяют много передвигаться пешком. А особым преимуществом португальской столицы является примерно 2800 солнечных часов в год. Кроме того, здесь есть быстрый доступ к пляжам и зеленым зонам.

Хельсинки, Финляндия

Финляндия неоднократно возглавляла рейтинги самых счастливых стран мира. Хельсинки отличаются большим количеством зеленых зон. Парки и деревья здесь являются частью городского пространства, поэтому город прекрасно подходит для прогулок. А еще здесь спокойная атмосфера, безопасные улицы и хорошо развитая транспортная система.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Афины, Греция

В греческой столице сочетаются солнечный климат, исторические достопримечательности и возможности для пеших прогулок. За год здесь насчитывается более 2700 солнечных часов.

Афины признаны самым удобным для пеших прогулок направлением. До известных достопримечательностей можно добраться пешком, в частности до Афинского Акрополя, Храма Зевса Олимпийского и Панафинейского стадиона.

Эдинбург, Шотландия

Столица Шотландии получила высокие оценки благодаря доступности зеленых зон – в городе насчитывается целых 144 парка. Среди местных мест для отдыха – Королевский ботанический сад и большое количество достопримечательностей для туристов.

Мадрид, Испания

Испанская столица привлекает туристов своей гастрономией. В центральной части города расположены такие туристические достопримечательности, как Пласа-Майор, рынок Сан-Мигель и Королевский дворец.

Вена, Австрия

Один из главных культурных городов Европы. В 2024 году австрийскую столицу назвали самым комфортным для жизни городом мира. Вена прекрасно подходит для того, чтобы исследовать город пешком, а популярные достопримечательности расположены относительно недалеко.

Будапешт, Венгрия

Центральные районы Венгрии привлекают живописными улицами и большим количеством популярных достопримечательностей, расположенных недалеко друг от друга. Одна из главных туристических достопримечательностей города – термальные купальни Сечени, которые считаются одними из крупнейших достопримечательностей Будапешта.

Осло, Норвегия

Осло славится высоким качеством жизни, а одним из ключевых факторов для рейтинга стала близость к природе. В Осло обязательно стоит посетить парк скульптур Вигеланда и величественную крепость Акерсхус.

Вильнюс, Литва

Литовская столица сочетает в себе большое количество зеленых зон, поэтому этот город – удобный вариант для городского путешествия. Преимуществом Вильнюса является то, что туристы здесь могут увидеть много достопримечательностей бесплатно.