Основными источниками ухудшения качества воды являются недостаточно очищенные бытовые и промышленные сточные воды, деятельность предприятий, аграрный сектор и устаревшие очистные сооружения. В результате в воде накапливаются аммоний, нитриты, фосфаты, нефтепродукты и другие опасные вещества, которые негативно влияют не только на экосистемы, но и на людей. Платформа для рыболовов Rybalka Club проанализировала свежие данные государственного мониторинга поверхностных вод, проводимого Госводагентством Украины, и определила самые загрязненные водоемы.

Где в Украине в 2026 году зафиксировали наибольшее загрязнение воды?

В десятку наиболее загрязненных точек вошли:

река Днепр (855-й километр от устья), сбросный канал Бортницкой станции аэрации, Каневское водохранилище (Киевская область). Здесь зафиксировали превышение показателей растворенного кислорода, БСК₅ (биохимическое потребление кислорода за 5 суток), аммония и нитритов.

Здесь зафиксировали превышение показателей растворенного кислорода, БСК₅ (биохимическое потребление кислорода за 5 суток), аммония и нитритов. Река Кропивник (Ивано-Франковская область), возле села Мостище. На качество воды влияет хвостохранилище предприятий калийного производства. В пробах обнаружено превышение показателя БПК₅.

На качество воды влияет хвостохранилище предприятий калийного производства. В пробах обнаружено превышение показателя БПК₅. Река Днепр (854,5 километра от устья), ниже Бортницкой станции аэрации (Киевская область). В воде зафиксировано повышенное содержание БСК₅, аммония, нитритов и фосфатов.

воде зафиксировано повышенное содержание БСК₅, аммония, нитритов и фосфатов. Река Полтва (Львовская область), возле села Каменополь. Здесь выявлено превышение показателей растворенного кислорода, БПК₅, аммония, нитритов и фосфатов.

выявлено превышение показателей растворенного кислорода, БПК₅, аммония, нитритов и фосфатов. Река Когильник (Одесская область), возле села Серпневое. Основные проблемы – это недостаточный уровень растворенного кислорода и избыток фосфатов.

Основные проблемы – это недостаточный уровень растворенного кислорода и избыток фосфатов. Река Киргиж-Китай (Одесская область), село Приграничное. В воде превышены показатели растворенного кислорода, нитритов и фосфатов.

В воде превышены показатели растворенного кислорода, нитритов и фосфатов. Турунчук (Одесская область), село Троицкое. Мониторинг показал превышение содержания аммония, нитритов, фосфатов и нарушение показателей растворенного кислорода.

показал превышение содержания аммония, нитритов, фосфатов и нарушение показателей растворенного кислорода. Река Чага (Одесская область), возле села Петровка. Зафиксировано превышение показателей растворенного кислорода и фосфатов.

превышение показателей растворенного кислорода и фосфатов. Река Кучурган (Одесская область), Кучурганское водохранилище. Основными проблемами стали низкий уровень растворенного кислорода и высокое содержание фосфатов.

Основными проблемами стали низкий уровень растворенного кислорода и высокое содержание фосфатов. Река Сарата (Одесская область), возле села Миняйловка. В воде обнаружено повышенное содержание нитритов и фосфатов.

Почему отдельные украинские реки остаются одними из самых загрязненных?

Помимо данных государственного мониторинга, экологи уже много лет обращают внимание на реки, которые систематически страдают от промышленного и бытового загрязнения. Как сообщает Ecosoft, одной из самых проблемных остается Северский Донец.

Северский Донец / фото QAtlantic.mn

Река протекает по территории промышленных регионов Донецкой и Луганской областей, куда на протяжении многих лет попадают промышленные сточные воды. В пробах воды, отобранных государственными лабораториями, фиксировалось повышенное содержание аммонийного азота, алюминия, железа, марганца, нефтепродуктов, нитритов, сульфатов, хлоридов, а также тяжелых металлов: меди, хрома, цинка и кобальта.

Особое беспокойство вызывает то, что Северский Донец является источником питьевой воды для многих населенных пунктов, а традиционные системы очистки не способны полностью удалить все токсичные вещества.

Еще одним проблемным водоемом является река Кыргыз-Китай, протекающая по территории Одесской области и Молдовы. В воде регулярно фиксируются высокая минерализация, избыток фосфатов, поверхностно-активных веществ, нитратов и железа. Также наблюдается низкий уровень растворенного кислорода, что свидетельствует об очень плохом экологическом состоянии водоема. Основной причиной такого загрязнения называют недостаточно очищенные сточные воды, которые попадают в реку после прохождения очистных сооружений.

Река Кыргыз-Китай / фото Ecosoft

Почему даже большие реки Украины остаются под угрозой?

Вопреки распространенному мнению, Днепр не является самой грязной рекой Украины. Благодаря большому объему воды и каскаду водохранилищ он частично способен к естественному самоочищению. Впрочем, это не означает, что экологических проблем нет.

Река Днепр / фото Владимира Тертишника

Основными источниками загрязнения Днепра остаются неочищенные бытовые и хозяйственные стоки, а также пестициды, которые попадают в реку через почву. Именно поэтому в воде могут фиксироваться повышенное содержание фосфатов, нитратов, аммиака и недостаточное количество растворенного кислорода. Дополнительное негативное воздействие оказывают промышленные предприятия, из-за чего в воде растет концентрация железа, марганца и меди.

Среди больших рек с серьезными проблемами также остается Западный Буг. По результатам исследований значительная часть проб не соответствовала нормативам качества воды.

Река Западный Буг / фото Mykola Swarnyk

Чаще всего фиксировалось превышение содержания фосфатов, нитритов, аммиака и железа. Основными источниками загрязнения называют недостаточно эффективную работу очистных сооружений водоканалов и деятельность отдельных пищевых предприятий, что приводит к высокому уровню бактериального и фекального загрязнения воды.