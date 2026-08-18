Об этих городах рассказывает Condé Nast Traveller, который составил подборку из 15 старейших городов, сохранившихся до наших дней.

Как определялись самые старые города мира?

Составить такой список оказалось не так просто, как просто назвать населенные пункты с наибольшим количеством археологических находок. Condé Nast Traveller сосредоточился преимущественно на городах, которые оставались заселенными с момента своего возникновения, а их возраст можно подтвердить научными исследованиями.

Одним из самых необычных мест в этом списке стала Чолула в Мексике. Ее история связана с одним из самых известных археологических сооружений региона – Большой пирамидой Чолулы. Когда-то она была важным культурным центром доколумбовых цивилизаций, но со временем сооружение настолько заросло растительностью и покрылось землей, что испанцы, по данным издания, приняли его за обычный холм и возвели на вершине церковь.

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Атмосфера города Чолула: смотреть видео

Какие древние города до сих пор остаются живыми?

Среди городов, вошедших в подборку, есть Аксум в Эфиопии. Его историю датируют как минимум 400 годом до нашей эры. Когда-то он был столицей Аксумской империи – большой морской державы, контролировавшей значительную часть Африканского Рога. Сегодня древние руины Аксума имеют статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как выглядит Аксум: смотреть видео

Еще один необычный пример – Флорес в Гватемале. Старый город расположен на острове в озере Петен-Ица и был столицей королевства Ица-Майя. Сейчас Флорес привлекает не только своей историей: в старой части города работают рестораны и лавки местных мастеров, а само озеро подходит для прогулок на каяках.

Как выглядит город Флорес: смотреть видео

В список попал и Лиссабон – город, который сегодня трудно представить без туристов, трамваев, смотровых площадок и оживленных районов. Поселение на его территории существовало еще примерно в 1100 году до нашей эры. Значительная часть древней архитектуры была разрушена землетрясением 1755 года, однако город сохранил немало исторических памятников.

Лиссабон / фото Canva

Среди других древних городов издание называет Кадис в Испании, Варанаси в Индии, Лоян в Китае, Дамаск, Иерусалим, Библос, Пловдив и Аргос. Каждый из них имеет свой путь через тысячелетия: от финикийских торговых центров и столиц древних империй до важных религиозных и культурных центров.

Где искать города с историей в несколько тысячелетий?

Одним из самых впечатляющих примеров является Лоян в Китае. Его история уходит корнями примерно в 2000 год до нашей эры, а сам город в свое время был столицей нескольких китайских династий. Здесь также расположен Белый конный храм, основанный в 68 году нашей эры, который считается первым буддийским храмом Китая.

В Ливане стоит обратить внимание на Библос. Его история уходит корнями как минимум в пятое тысячелетие до нашей эры. Город был важным финикийским центром, а его название оставило след даже в современной лексике: именно с Библосом связывают происхождение древнегреческого слова biblos, которое означало "книга".

Самый старый город мира Иерихон: смотреть видео

А вот одним из древнейших городов в подборке стал Иерихон. Его историю датируют примерно 9000 годом до нашей эры. Поселение возникло у источников пресной воды, а впоследствии здесь появились укрепления. Сегодня на этом месте можно увидеть археологические остатки Телль-эс-Султан.