Мексиканский остров Косумель стал самым дешевым зимним курортом по системе "все включено" с тарифом 236 долларов в сутки. В список вошли 6 доступных пляжных направлений Карибского бассейна и Мексики.

Как сообщает профильное издание Travel Off Path со ссылкой на данные платформы Booking.com, стоимость одинаковых гостиничных сетей на соседних побережьях может различаться на 140 долларов за ночь. В ходе анализа эксперты сопоставили средние базовые цены на размещение, а также стоимость проживания в пятизвездочных комплексах премиум-сегмента.

Как выглядит рейтинг самых дешевых пляжных курортов "все включено"?

Первое место занял мексиканский остров Косумель, где суточный тариф в отелях с полным пансионом в среднем составляет 236 долларов. Остров ориентирован преимущественно на любителей дайвинга, сноркелинга и семейных отдыхающих, предлагая защищенные рифами спокойные пляжи без больших аквапарков и ночных клубов.



Вид с воздуха на Косумель, Мексика / Travel Off Path

Повышение категории номера до пятизвездочного уровня в таких заведениях, как Cozumel Palace или Presidente InterContinental, повышает цену до диапазона 340–450 долларов за ночь. Это почти на 190 долларов дешевле, чем аналогичные предложения в соседнем Канкуне.

Доминиканская Республика и тихоокеанское побережье Мексики сохраняют умеренные цены

Второе место заняла Пунта-Кана в Доминиканской Республике со средним показателем 283 доллара за сутки. Курорт остается лидером Карибского бассейна по соотношению стоимости и площади территории с белоснежными песчаными пляжами.



Punta Cana Beach / Travel Off Path

Пятизвездочные курорты Пунта-Каны, среди которых Lopesan Costa Bavaro, Secrets Royal Beach и Hard Rock, предлагают номера от 350 до 500 долларов в сутки. Эти цены оказываются на 15–20 процентов выгоднее, чем в мексиканской гостиничной зоне.

Третье место занял мексиканский курорт Пуэрто-Вальярта на побережье Тихого океана со средним тарифом 313 долларов. Он сочетает классические пляжные отели с аутентичным городским центром у подножия гор Сьерра-Мадре.



Puerto Vallarta Beach and old town / Travel Off Path

Стандартное размещение в районе гостиничной зоны и пристани Марина Вальярта стоит около 300 долларов, тогда как уединенные пятизвездочные резиденции Hyatt Ziva, Secrets Vallarta Bay или Garza Blanca достигают 450–580 долларов в сутки.

Ямайка предлагает спокойный отдых и быстрый трансфер

Четвертое место занял курорт Негрил на западной окраине Ямайки, где средняя цена за сутки составляет 347 долларов. Город известен пляжем Севен-Майл, скалами Вест-Энд и строгим ограничением высоты застройки – не выше верхушек пальм.



Вид с воздуха на Негрил, побережье Ямайки / Travel Off Path

Пятизвездочные отели Негрила, в частности Riu Palace Tropical Bay, Azul Beach Resort и Couples Swept Away, предлагают проживание по цене от 460 до 600 долларов за ночь. Это позволяет экономить почти 50 долларов в сутки по сравнению с главным авиахабом острова.

Пятое место занял Монтего-Бей со среднесуточным тарифом 395 долларов, что обусловлено удобной логистикой вблизи международного аэропорта Сангстер. Пятизвездочные комплексы Iberostar Selection Rose Hall Suites, Hyatt Zilara Rose Hall, S Hotel и Sandals Montego Bay оцениваются от 515 до более 650 долларов в сутки.



Montego Bay All-inclusive resorts on the ocean / Travel Off Path

Шестое место в рейтинге занял Канкун со средней ценой 424 доллара в сутки в отелях "все включено", а роскошные отели Le Blanc или Excellence Playa Mujeres достигают отметки в 750–1100 долларов. Несмотря на более высокие базовые тарифы, это направление сохраняет лидерство благодаря обширному авиасообщению и более дешевым авиабилетам, что зачастую компенсирует общий бюджет поездки.

Напомним, ранее мы рассказывали об изменении трендов зимнего туризма и колебаниях цен на популярных морских курортах в разгар сезона. Если же вам прежде всего хочется согреться во время зимнего отпуска, стоит обратить внимание на "теплые" направления для путешествий, в частности на Таиланд.