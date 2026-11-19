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Як повідомляє профільне видання Travel Off Path із посиланням на дані платформи Booking.com, вартість однакових готельних мереж на сусідніх узбережжях може відрізнятися на 140 доларів за ніч. Під час аналізу експерти зіставили середні базові розцінки на розміщення, а також вартість проживання в п'ятизіркових комплексах преміумсегмента.

Як виглядає рейтинг найдешевших пляжних курортів all-inclusive?

Перше місце посів мексиканський острів Косумель, де добовий тариф у готелях із повним пансіоном у середньому становить 236 доларів. Острів орієнтується переважно на любителів дайвінгу, снорклінгу та сімейних відпочивальників, пропонуючи захищені рифами спокійні пляжі без великих аквапарків і нічних клубів.

Aerial View Of Cozumel, Mexico / Travel Off Path

Підвищення категорії номера до п'ятизіркового рівня в таких закладах, як Cozumel Palace або Presidente InterContinental, підвищує ціну до діапазону 340 – 450 доларів за ніч. Це майже на 190 доларів доступніше за аналогічні пропозиції в сусідньому Канкуні.

Домінікана та тихоокеанське узбережжя Мексики тримають помірні ціни

Другу сходинку зайняла Пунта-Кана в Домініканській Республіці із середнім показником 283 долари за добу. Курорт залишається лідером Карибського басейну за співвідношенням вартості та масштабу території з білосніжними піщаними пляжами.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Punta Cana Beach / Travel Off Path

П'ятизіркові курорти Пунта-Кани, серед яких Lopesan Costa Bavaro, Secrets Royal Beach та Hard Rock, пропонують номери від 350 до 500 доларів на добу. Ці розцінки виявляються на 15 – 20 відсотків вигіднішими, ніж у мексиканській готельній зоні.

Третю позицію виборов мексиканський курорт Пуерто-Вальярта на узбережжі Тихого океану із середнім тарифом 313 доларів. Він поєднує класичні пляжні готелі з автентичним міським центром біля підніжжя гір Сьєрра-Мадре.

Puerto Vallarta Beach and old town / Travel Off Path

Стандартне розміщення в районі готельної зони й пристані Маріна Вальярта коштує близько 300 доларів, тоді як відокремлені п'ятизіркові резиденції Hyatt Ziva, Secrets Vallarta Bay чи Garza Blanca сягають 450 – 580 доларів за добу.

Ямайка пропонує спокійний відпочинок та швидкий трансфер

Четверте місце посів курорт Негріл на західному краї Ямайки, де середня ціна за добу зафіксована на позначці 347 доларів. Місто відоме пляжем Севен-Майл, скелями Вест-Енд і суворим обмеженням висоти забудови не вище верхівок пальм.

Aerial view of Negril, Jamaica coast / Travel Off Path

П'ятизіркові готелі Негріла, зокрема Riu Palace Tropical Bay, Azul Beach Resort та Couples Swept Away, пропонують проживання в межах 460 – 600 доларів за ніч. Це дозволяє економити майже 50 доларів щодоби порівняно з головним авіахабом острова.

П'яту сходинку посів Монтего-Бей із середньодобовим тарифом 395 доларів, що зумовлено зручною логістикою поблизу міжнародного аеропорту Сангстер. П'ятизіркові комплекси Iberostar Selection Rose Hall Suites, Hyatt Zilara Rose Hall, S Hotel та Sandals Montego Bay оцінюються від 515 до понад 650 доларів за добу.

Montego Bay All-inclusive resorts on the ocean / Travel Off Path

Шосте місце рейтингу дісталося Канкуну із середньою ціною 424 долари за добу в готелях all-inclusive, а розкішні об'єкти Le Blanc чи Excellence Playa Mujeres досягають позначок 750 – 1100 доларів. Попри вищі базові тарифи, напрямок зберігає лідерство завдяки масштабному авіасполученню та дешевшим авіаквиткам, що часто вирівнює загальний бюджет мандрівки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про зміну трендів зимового туризму та коливання цін на популярних морських курортах у розпал сезону. Якщо ж вам передусім хочеться зігрітися під час зимової відпустки, варто звернути увагу на "теплі" напрямки мандрівок, зокрема Таїланд.