Отдых в Греции от 12 тысяч гривен: самые дешевые курорты для бюджетного отпуска

Греция уже много лет остается одной из популярнейших стран для отдыха. Несмотря на то, что за последние сезоны цены заметно выросли, бюджетное путешествие до сих пор можно организовать по относительно невысокой цене.

Нужно только выбрать соответствующий регион, следить за акционными авиабилетами, бронировать жилье заранее или воспользоваться выгодными предложениями туроператоров, пишет Interia Kobieta .

Родос – неделя отдыха в 15 тысяч гривен

Родос много сезонов остается одним из самых доступных греческих островов для туристов, вылетающих из Польши. В августе билеты в обе стороны можно найти примерно от 5 400 гривен, причем самые дешевые рейсы доступны обычно из Кракова.

Если планировать поездку на сентябрь, можно сэкономить еще около 1100 гривен.

Цены здесь на проживание достаточно привлекательны. В Фалираки, Ялисоси и Пефкосе легко найти бюджетные апартаменты и гостевые дома. Неделя проживания будет стоить примерно 11 800 гривен на человека.

Есть более дешевые варианты. К примеру, последняя неделя июля с двумя односпальными кроватями и балконом в Аполаккии стоит 14 500 гривен за 6 ночей или 7 200 с человека.

Родос подойдет поклонникам пляжного отдыха и тем, кто любит совмещать море с экскурсиями. На острове можно увидеть средневековый Старый город, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Дворец Великого Магистра, а также Линдос с белыми домами и древним акрополем.

Благодаря автобусному сообщению и небольшим расстояниям передвигаться по острову легко и недорого.

Основные расходы:

Перелет – от 4100 до 5900 гривен.

Проживание – примерно 7200 – 11800 гривен.

В общей сложности получается 11 800 – 17 700 гривен на человека.

Халкидики – для тех, кто ищет покой

Туристам, желающим избежать больших толп, стоит обратить внимание на полуостров Халкидики на севере Греции. Регион привлекает чистым морем, песчаными пляжами и спокойной атмосферой.

Путешествие начинается с перелета в Салоники, откуда можно быстро добраться Кассандры или Ситонии. Авиабилеты нередко можно приобрести за 5 300 гривен, а выбор жилья позволит найти доступные варианты даже в разгар сезона.

Недельное проживание в Иерисосе в августе стартует от 20 тысяч гривен за бюджетный номер на двоих. Апартаменты в Неа-Ираклии можно арендовать от 23 600 гривен в неделю.

Одним из самых популярных пляжей региона является Калифея, известная мелким песком и пологим закатом в воду. Не менее популярны пляжи Ситонии, которые отличаются уютной атмосферой, сосновыми лесами и прозрачным морем.

Ориентировочные расходы:

Перелет в Салоник – около 3500 – 5300 гривен.

Проживание – около 10 000 – 11 800 гривен.

В общей сложности – 14 000 – 17 700 на человека.

Когда выгоднее покупать туры?

Самостоятельная организация поездки не всегда обходится дешевле. В высокий сезон туристические агентства предлагают выгодные пакеты, особенно в конце лета или за несколько дней до вылета. В такие предложения входит перелет, проживание и трансфер.

Среди наиболее доступных вариантов:

Афины. Недельный тур с вылетом из Варшавы (7 – 15 августа) стоит от 17 тысяч гривен на человека. В стоимость входит проживание в двухзвездочном отеле без питания.

Корфу. В конце лета доступны пакетные туры с вылетом из Вроцлава и проживанием на семь ночей от 15 300 гривен на человека.

Самые низкие цены обычно бывают в сентябре и в желтые. В настоящее время погода еще остается комфортной для пляжного отдыха, а билеты и проживание стоят дешевле, чем в разгар лета.

Предложения с завтраками можно найти примерно от 17 тысяч гривен, а самые доступные туры по системе "все включено" стартуют от 21 тысяч гривен на человека.