Нужно только выбрать соответствующий регион, следить за акционными авиабилетами, бронировать жилье заранее или воспользоваться выгодными предложениями туроператоров, пишет Interia Kobieta .

Родос – неделя отдыха в 15 тысяч гривен

Родос много сезонов остается одним из самых доступных греческих островов для туристов, вылетающих из Польши. В августе билеты в обе стороны можно найти примерно от 5 400 гривен, причем самые дешевые рейсы доступны обычно из Кракова.

Если планировать поездку на сентябрь, можно сэкономить еще около 1100 гривен.

Цены здесь на проживание достаточно привлекательны. В Фалираки, Ялисоси и Пефкосе легко найти бюджетные апартаменты и гостевые дома. Неделя проживания будет стоить примерно 11 800 гривен на человека.

Есть более дешевые варианты. К примеру, последняя неделя июля с двумя односпальными кроватями и балконом в Аполаккии стоит 14 500 гривен за 6 ночей или 7 200 с человека.

Родос подойдет поклонникам пляжного отдыха и тем, кто любит совмещать море с экскурсиями. На острове можно увидеть средневековый Старый город, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Дворец Великого Магистра, а также Линдос с белыми домами и древним акрополем.

Благодаря автобусному сообщению и небольшим расстояниям передвигаться по острову легко и недорого.

Основные расходы:

Перелет – от 4100 до 5900 гривен.

Проживание – примерно 7200 – 11800 гривен.

В общей сложности получается 11 800 – 17 700 гривен на человека.

Халкидики – для тех, кто ищет покой

Туристам, желающим избежать больших толп, стоит обратить внимание на полуостров Халкидики на севере Греции. Регион привлекает чистым морем, песчаными пляжами и спокойной атмосферой.

Путешествие начинается с перелета в Салоники, откуда можно быстро добраться Кассандры или Ситонии. Авиабилеты нередко можно приобрести за 5 300 гривен, а выбор жилья позволит найти доступные варианты даже в разгар сезона.

Недельное проживание в Иерисосе в августе стартует от 20 тысяч гривен за бюджетный номер на двоих. Апартаменты в Неа-Ираклии можно арендовать от 23 600 гривен в неделю.

Одним из самых популярных пляжей региона является Калифея, известная мелким песком и пологим закатом в воду. Не менее популярны пляжи Ситонии, которые отличаются уютной атмосферой, сосновыми лесами и прозрачным морем.

Ориентировочные расходы:

Перелет в Салоник – около 3500 – 5300 гривен.

Проживание – около 10 000 – 11 800 гривен.

В общей сложности – 14 000 – 17 700 на человека.

Когда выгоднее покупать туры?

Самостоятельная организация поездки не всегда обходится дешевле. В высокий сезон туристические агентства предлагают выгодные пакеты, особенно в конце лета или за несколько дней до вылета. В такие предложения входит перелет, проживание и трансфер.

Среди наиболее доступных вариантов:

Афины. Недельный тур с вылетом из Варшавы (7 – 15 августа) стоит от 17 тысяч гривен на человека. В стоимость входит проживание в двухзвездочном отеле без питания.

Корфу. В конце лета доступны пакетные туры с вылетом из Вроцлава и проживанием на семь ночей от 15 300 гривен на человека.

Самые низкие цены обычно бывают в сентябре и в желтые. В настоящее время погода еще остается комфортной для пляжного отдыха, а билеты и проживание стоят дешевле, чем в разгар лета.

Предложения с завтраками можно найти примерно от 17 тысяч гривен, а самые доступные туры по системе "все включено" стартуют от 21 тысяч гривен на человека.