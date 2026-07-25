Нужно только выбрать соответствующий регион, следить за акционными авиабилетами, бронировать жилье заранее или воспользоваться выгодными предложениями туроператоров, пишет Interia Kobieta .
Родос – неделя отдыха в 15 тысяч гривен
Родос много сезонов остается одним из самых доступных греческих островов для туристов, вылетающих из Польши. В августе билеты в обе стороны можно найти примерно от 5 400 гривен, причем самые дешевые рейсы доступны обычно из Кракова.
Если планировать поездку на сентябрь, можно сэкономить еще около 1100 гривен.
Цены здесь на проживание достаточно привлекательны. В Фалираки, Ялисоси и Пефкосе легко найти бюджетные апартаменты и гостевые дома. Неделя проживания будет стоить примерно 11 800 гривен на человека.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Есть более дешевые варианты. К примеру, последняя неделя июля с двумя односпальными кроватями и балконом в Аполаккии стоит 14 500 гривен за 6 ночей или 7 200 с человека.
Родос подойдет поклонникам пляжного отдыха и тем, кто любит совмещать море с экскурсиями. На острове можно увидеть средневековый Старый город, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Дворец Великого Магистра, а также Линдос с белыми домами и древним акрополем.
Благодаря автобусному сообщению и небольшим расстояниям передвигаться по острову легко и недорого.
Основные расходы:
- Перелет – от 4100 до 5900 гривен.
- Проживание – примерно 7200 – 11800 гривен.
- В общей сложности получается 11 800 – 17 700 гривен на человека.
Халкидики – для тех, кто ищет покой
Туристам, желающим избежать больших толп, стоит обратить внимание на полуостров Халкидики на севере Греции. Регион привлекает чистым морем, песчаными пляжами и спокойной атмосферой.
Путешествие начинается с перелета в Салоники, откуда можно быстро добраться Кассандры или Ситонии. Авиабилеты нередко можно приобрести за 5 300 гривен, а выбор жилья позволит найти доступные варианты даже в разгар сезона.
Недельное проживание в Иерисосе в августе стартует от 20 тысяч гривен за бюджетный номер на двоих. Апартаменты в Неа-Ираклии можно арендовать от 23 600 гривен в неделю.
Одним из самых популярных пляжей региона является Калифея, известная мелким песком и пологим закатом в воду. Не менее популярны пляжи Ситонии, которые отличаются уютной атмосферой, сосновыми лесами и прозрачным морем.
Ориентировочные расходы:
- Перелет в Салоник – около 3500 – 5300 гривен.
- Проживание – около 10 000 – 11 800 гривен.
- В общей сложности – 14 000 – 17 700 на человека.
Когда выгоднее покупать туры?
Самостоятельная организация поездки не всегда обходится дешевле. В высокий сезон туристические агентства предлагают выгодные пакеты, особенно в конце лета или за несколько дней до вылета. В такие предложения входит перелет, проживание и трансфер.
Среди наиболее доступных вариантов:
Афины. Недельный тур с вылетом из Варшавы (7 – 15 августа) стоит от 17 тысяч гривен на человека. В стоимость входит проживание в двухзвездочном отеле без питания.
Корфу. В конце лета доступны пакетные туры с вылетом из Вроцлава и проживанием на семь ночей от 15 300 гривен на человека.
Самые низкие цены обычно бывают в сентябре и в желтые. В настоящее время погода еще остается комфортной для пляжного отдыха, а билеты и проживание стоят дешевле, чем в разгар лета.
Предложения с завтраками можно найти примерно от 17 тысяч гривен, а самые доступные туры по системе "все включено" стартуют от 21 тысяч гривен на человека.