Самые большие аквапарки в Украине: безумные эмоции вам гарантированы

Любимое летнее развлечение для детей и взрослых – аквапарки. Бассейны и горки – это чудесное спасение от палящего солнца.

Водных комплексов в Украине немало. Но эти лучшие и самые большие аквапарки подарят вам море экстрима и незабываемых эмоции.

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Самые большие аквапарки в Украине

"Остров сокровищ", Кирилловка

Запорожская область, а именно Кирилловка, может похвастаться самым большим аквапарком в Украине "Остров сокровищ". Это идеальное место для отдыха с детьми летом. Аттракционы и бассейны расположены под открытым небом. Аквапарк может посещать одновременно 3000 человек. 34 горки, которые изрядно пощекочут вам нервы, большой бассейн, "Ленивая река" и пиратский корабль сделают ваш отдых незабываемым и ярким.



Самый большой аквапарк в Украине / Фото Doba

"Мыс доброй надежды", Железный Порт

В экстремальном водовороте может закрутить и аквапарк "Мыс доброй надежды" в Железном Порту. Его открыли в 2019 году. На территории есть 4 зоны: основная, плавательная, детская и развлекательная, с барами и рестораны. В основном бассейне, оборудованном фонтанами, можно насладиться джакузи.



Аквапарк в Железном Парту / Фото Kirillovka

"Одесса"

Еще один большой и экстремальный развлекательный комплекс расположился в Одессе. Это один из лучших аквапарков на Черном море. Здесь высота горок достигает 19 метров, есть волновой бассейн и искусственная река с течением. Посетителей ждет 5 бассейнов, 27 водных аттракционов, песчаный пляж и гидромассажные зоны.



Большой аквапарк в Одессе / Фото Aquapark odessa



Водный комплекс "Одесса" под открытым небом / Фото Aquapark odessa

"Аттика", Очаков

Экстрим можно найти на горках в аквапарке "Аттика" в Очакове, Николаевская область. Здесь есть аттракционы для детей и взрослых, а также можно нежиться под солнцем на шезлонгах. 5 бассейнов, 10 горок и большая территория аквапарка, где может находиться одновременно 700 гостей.



Аквапарк "Аттика" в Очакове / Фото YouTube

"Акватория", Скадовск

"Акватория" в Скадовске меньше по размерам, но сделает ваш отдых ярким и эмоциональным. В водно-развлекательном комплексе есть 8 горок для детей и взрослых. Это место прекрасно подойдет для семейного отдыха.



Идеальное место для семейного отдыха летом / Фото Igoto world

"Терминал", Бровары

Посетите аквапарк "Терминал" в Броварах, если хотите хорошо отдохнуть. Комплекс работает круглый год, ведь находится под навесом. Здесь вас ждет 5 бассейнов, 11 аттракционов и джакузи.



Аквапарк "Терминал" в Броварах работает в течение года / Фото Doba

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"7-й Океан", Хмельницком

Хмельницкий водный парк "7-й Океан" также работает все 4 сезона, поэтому сможет порадовать экстримом даже зимой. Вас ждет целый океан развлечений с крутыми виражами горок, плавательными и игровыми бассейнами, аттракционами для взрослых и детей, джакузи и саунами.



Посетить аквапарк "7-й Океан" можно даже зимой / Фото Doba