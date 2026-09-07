На этом пляже самолеты пролетают прямо над головами: невероятное место в Греции

Греческий остров Скиатос привлекает туристов живописной природой, бирюзовой водой и золотистым побережьем. Однако там есть одно особенное место, которое любят туристы и любители авиации.

На одном из пляжей острова самолеты при взлете и посадке пролетают настолько низко, что создается впечатление, будто они проходят прямо над головами отдыхающих, пишет Express.

Почему остров Скиатос особенный?

Речь идет о пляже Ксанемос, расположенном недалеко от международного аэропорта Скиатос имени Александроса Пападиамантиса.

Именно близость к взлетно-посадочной полосе сделала его популярным местом для наблюдения за самолетами. Воздушные суда здесь появляются из-за холма и пролетают очень близко к побережью.

Ксанемос находится примерно в 5 минутах езды от города Скиатос, поэтому добраться до него довольно легко. Благодаря такому развлечению, как наблюдение за самолетами, отдых здесь получается очень интересным.

Самолет пролетает над рестораном: смотрите видео

Туристам здесь советуют проверять расписание прилетов и вылетов, чтобы определить время ожидания самолета. Отмечается, что вторник и пятница особенно подходят для такого наблюдения, так как в эти дни через аэропорт проходит много рейсов.

А между пролетами самолетов туристы могут купаться в море и отдыхать на галечном побережье. Вокруг открываются виды на скалистое побережье.

Помимо пляжа за самолетами можно наблюдать также со склонов холмов. Специально оборудованных официальных смотровых площадок нет, но туристы используют различные точки для фотографирования.

Туристы отмечают, что поездка на Ксанемос оправдала ожидания. Пляж не слишком переполнен туристами и отличается приятной атмосферой, а пролетающие самолеты делают его еще более особенным.

Незабываемое зрелище на пляже: смотрите видео

Что еще можно увидеть с самолетами на Скиатосе?

Ксанемос – это единственное место на Скиатосе, где можно наблюдать за самолетами с очень близкого расстояния. Еще один вариант – это Паралия Псарохома, расположенная в 5 минутах езды от Ксанемоса.

Это место также находится недалеко от аэропорта, а берег отличается сочетанием необычного серого песка и гальки.

Псарохома понравится тем, кто хочет наблюдать за самолетами в спокойной атмосфере. Эта часть побережья менее оживленная, поскольку пляж расположен в уютной бухте, при этом отсюда также открываются великолепные виды на самолеты.