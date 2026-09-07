На одному з пляжів острова літаки під час зльоту та посадки пролітають настільки низько, що здається, ніби вони проходять просто над головами відпочивальників, пише Express.

Чим особливий острів Скіатос?

Йдеться про пляж Ксанемос, розташований неподалік від міжнародного аеропорту Скіатос імені Александроса Пападіамантіса.

Саме близькість до злітно-посадкової смуги зробила його популярною точкою для спостереження за літаками. Повітряні судна тут з’являються з-за пагорба й проходять дуже близько до узбережжя.

Ксанемос розташований приблизно за 5 хвилин їзди від міста Скіатос, тому дістатися до нього досить легко. Завдяки розвазі – спостереженням за літаками, відпочинок тут виходить дуже цікавим.

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Туристам тут радять перевіряти розклад прильотів і вильотів, щоб визначити час очікування літака. Зазначається, що вівторок і п’ятниця є особливо вдалими для такого спостереження, бо в ці дні через аеропорт проходить багато рейсів.

А між прольотами літаків туристи можуть купатися у воді та відпочивати на гальковому узбережжі. Навколо відкриваються краєвиди на скелясте узбережжя.

Крім пляжу за літаками можна спостерігати також зі схилів пагорбів. Спеціально облаштованих офіційних оглядових майданчиків немає, але туристи використовують різні точки для фотографування.

Туристи зазначають, що поїздка на Ксанемос виправдала очікування. Пляж не надто переповнений туристами і має приємну атмосферу, а пролітаючі літаки роблять його ще більше особливим.

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Де ще можна побачити літаки на Скіатосі?

Ксанемос – це єдине місце на Скіатосі, де можна спостерігати за літаками на дуже близькій відстані. Ще один варіант – це Паралія Псарохома, яка розташована за 5 хвилин їзди від Ксанемоса.

Ця локація теж розташована неподалік аеропорту, а берег вирізняється поєднанням незвичайного сірого піску та гальки.

Псарохома сподобається тим, хто хоче спостерігати за літаками в спокійній атмосфері. Ця частина узбережжя менш людна, оскільки пляж розташований у затишній бухті, водночас звідси також відкриваються чудові краєвиди на літаки.