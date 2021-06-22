МАУ забыл своих пассажиров: в Борисполе состоялась скандальная "посадка" на рейс в Турцию

Журналистка и ексредакторка шоу "Орел и Решка" Яна Метелкина не смогла вылететь в Турцию 21 июня рейсом МАУ. Она сообщила, что причиной тому стали значительные очереди на регистрации в аэропорту "Борисполь". В компании заявляют, что возместят средства или изменят билетами на другую дату.

В авиакомпании сообщили, что задержка произошла не по их вине. Но пассажиров, чей рейс улетел без них, это не очень-то радует.

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Что известно про инцидент в Борисполе

По словам Яны, она прибыла в аэропорт заблаговременно - почти за 2 часа до вылета. Однако очередь на стойке регистрации оказалась необъятно большой – за 15 минут до старта рейса еще оставалось около 50 человек. Однако пассажиров заверили, что самолет задерживается, да не поднимется в небо без пассажиров. Для успокоения МАУ сделали рассылку на электронные письма о задержке.

В 17:30 (время начала вылета самолета) девушка отправилась на паспортный контроль и вышла к воротам в 17:45. Но они оказались закрытыми, и самолета у них не было.

Гейт закрыт. Нет ни души. Самолет улетел без меня и десятков людей,

– рассказала Яна.

Девушка встретила своего коллегу – журналиста ВВС. Они вместе выбежали из уже закрыты двери ворот, надеясь найти свой самолет. Но чуда не произошло – тогда обратились к работникам аэропорта. Один из них заверил, что за пассажирами скоро приедет автобус.

Через четверть часа приехали силовики, задержали Яну и ее коллегу за нарушение пункта пропуска. Вместе с тем туристы просили связаться с МАУ и помочь как-то решить ситуацию.

Очереди в Борисполе у регистрации на рейс МАУ: видео

Попытка №2 вылететь в Турцию

После того как журналисты заплатили штраф за административное нарушение, их снова отвели к стойке регистрации. Здесь снова стояли десятки людей, которые должны были лететь следующим рейсом, но ситуация была аналогичной – очереди, опоздания и полупустой (или даже пустой) рейс МАУ.

Через 4 часа и 2 неудачные попытки вылететь в Турцию, Яна забрала багаж и вернулась домой. Однако ей не удалось получить компенсацию или любое объяснение в авиакомпании.

Однако, авиакомпания все же опубликовала в соцсетях извинения относительно этого инцидента.



​Комментарий МАУ на ситуацию в Борисполе / Скрин с официальной страницы компании