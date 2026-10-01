Назаре расположен в центральной Португалии, примерно в 120 километрах от Лиссабона, пишет Interia Kobieta. Это типичная рыбацкая деревня с лодками и вяленой рыбой в киосках – местным деликатесом.

Однако туристы едут сюда не за этим. В осенне-зимнее время они приезжают, чтобы увидеть океанские волны, достигающие высоты многоэтажных зданий.

Что происходит с волнами в Назаре?

В этом городе мощные волны разбиваются о берег и омывают пляж Прайя-ду-Норте. Они достигают высоты от 12 до 30 метров, поэтому именно здесь считаются самыми большими в мире.

На самом деле зрелище действительно впечатляющее, ведь здесь гигантские океанские волны с ревом разбиваются о берег, и выглядит это как в фильмах о катастрофах.

Каждый год Назаре становится Меккой для серферов. В 2020 году рекордсменом стал Себастьян Штойдтнер из Германии, который покорил 26-метровую волну.

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Как выглядят волны в Назаре: смотрите видео

Феномен Назаре является результатом конфигурации морского дна, а точнее, он связан с подводным ущельем длиной более 200 километров и глубиной 5 километров.

Течения, проходящие через нее, сочетаются с волнами, возникающими под воздействием ветров, характерных для места, где Атлантика встречается с континентом. Кроме того, в осенний и зимний периоды здесь бывают сезонные штормы, из-за которых возникают огромные волны.

Сезон таких гигантских волн начинается с появлением зимних штормов в Атлантике, поэтому туристы съезжаются сюда с октября по март. Наибольший пик приходится на ноябрь–февраль.

Однако рекордные волны здесь возникают не каждый день. Накануне поездки лучше проследить прогнозы погоды или посмотреть местные веб-камеры.