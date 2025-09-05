В Кропивницком районе есть одно озеро, о котором существует немало легенд. В частности, говорят, что оно даже не имеет дна. Правда это или нет, но точная глубина озера не известна до сих пор.

Поэтому озеро назвали одним из самых загадочных мест в Украине. Кого-то рассказы заинтересовывают, а кого-то наоборот пугают, рассказывает 24 Канал со ссылкой на местное издание "Туристические магниты. Путешествуй по Кировоградщине".

Обратите внимание Где в Украине искать целебное озеро, откуда немцы когда-то эшелонами вывозили воду

Какое озеро называют самым загадочным в Украине?

Таинственное озеро расположено вблизи сел Богдановка и Водяное в Кропивницком районе. Оно называется Берестоватое или Черное, потому что расположено в пределах лесного массива под названием "Черный лес".

Говорят, что Берестоватое озеро имеет площадь 16 гектаров, но его четкие границы не известны. Так же никто не знает точную глубину озера, потому что говорят, что оно не имеет дна. Говорят, что Берестоватое имеет мнимое дно, которое образовали ветви и опавшие листья, а вот его "второе дно" остается неизведанным.



Озеро Берестоватое или Черное / Фото из Википедии

Вода в озере очень холодная, и имеет фактически одинаковую температуру во все времена года. Зимой водоем никогда не замерзает. А летом, когда на улице сильная жара, прогревается не глубже чем на метр.

На берегу Берестоватого есть старый, заброшенный дом. Говорят, кто оставался там на ночь, то видел ночью русалок. А еще рассказывают, что у озера людям часто бывает нехорошо и даже пристаёт блуд.

Рядом с Берестувате когда-то вроде было еще одно озеро, которое со временем превратилось в болото.

Где расположено Берестоватое озеро: карта

Где расположено самое холодное озеро в Украине?

Самое холодное озеро в Украине расположено в Карпатах. Это Бребенескул, что одновременно является самым высокогорным озером в стране – расположено на высоте 1801 метр над уровнем моря.

Температура воды летом в целом не превышает +15 градусов днем, а ночью составляет лишь 5 – 10 градусов тепла. Это связано с тем, что Бребенескул расположен высоко в горах и имеет ограниченный доступ к свету. Солнце поздно выходит из-за гор и быстро прячется за них.