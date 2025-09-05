У Кропивницькому районі є одне озеро, про яке існує чимало легенд. Зокрема, подейкують, що воно навіть не має дна. Правда це чи ні, але точна глибина озера не відома досі.

Через те озеро назвали одним із найзагадковіших місць в Україні. Когось розповіді зацікавлюють, а когось навпаки лякають, розповідає 24 Канал з посиланням на місцеве видання "Туристичні магніти. Мандруй Кіровоградщиною".

Зверніть увагу Де в Україні шукати цілюще озеро, звідки німці колись ешелонами вивозили воду

Яке озеро називають найзагадковішим в Україні?

Таємниче озеро розташоване поблизу сіл Богданівка та Водяне у Кропивницькому районі. Воно має назву Берестувате або Чорне, бо розташоване в межах лісового масиву під назвою "Чорний ліс".

Кажуть, що Берестувате озеро має площу 16 гектарів, але його чіткі кордони не відомі. Так само ніхто не знає точну глибину озера, бо подейкують, що воно не має дна. Подейкують, що Берестувате має уявне дно, яке утворили гілки та опале листя, а от його "друге дно" залишається незвіданим.



Озеро Берестувате або Чорне / Фото з Вікіпедії

Вода в озері дуже холодна, і має фактично однакову температуру у всі пори року. Взимку водойма ніколи не замерзає. А влітку, коли надворі сильна спека, прогрівається не глибше ніж на метр.

На березі Берестуватого є старий, занедбаний будинок. Кажуть, хто залишався там на ніч, то бачив уночі русалок. А ще розповідають, що біля озера людям часто буває недобре й навіть чіпляється блуд.

Поруч з Берестуватиме колись начебто було ще одне озеро, яке з часом перетворилося на болото.

Де розташоване Берестувате озеро: карта

Де розташоване найхолодніше озеро в Україні?

Найхолодніше озеро в Україні розташоване в Карпатах. Це Бребенескул, що водночас є найвисокогірнішим озером у країні – розташоване на висоті 1801 метр над рівнем моря.

Температура води влітку загалом не перевищує +15 градусів вдень, а вночі становить лише 5 – 10 градусів тепла. Це пов'язано з тим, що Бребенескул розташований високо в горах та має обмежений доступ до світла. Сонце пізно виходить з-за гір та швидко ховається за них.