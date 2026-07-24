В купальный сезон сотрудники Запорожской городской спасательно-водолазной службы регулярно выезжают на спасение людей. Только с начала этого сезона они спасли 44 человека, среди которых 21 ребенок. В то же время специалисты отмечают: большинства опасных ситуаций можно было бы избежать, если бы отдыхающие соблюдали элементарные правила безопасности, сообщает Запорожский городской совет.

Почему в Запорожье увеличилось количество опасных ситуаций на воде?

По словам заместителя начальника Запорожской городской спасательно-водолазной службы Сергея Калюжного, в последние годы люди стали гораздо более легкомысленно относиться к собственной безопасности. Кроме того, ситуацию осложнили изменения русла Днепра после подрыва российскими войсками дамбы Каховской ГЭС.

Спасатели постоянно проводят информационные кампании и призывают жителей купаться только на специально оборудованных пляжах, где работают спасательные посты и осуществляется контроль за отдыхающими.

Какое место является одним из самых опасных для купания?

Одним из самых проблемных мест остается остров Байда. В первой половине дня из-за низкого уровня воды люди без труда добираются туда пешком. Однако ближе к вечеру вода поднимается, и вернуться обратно без помощи спасателей они зачастую не могут.



Остров Байда опасен для отдыха / фото Valeryzka

Как рассказал Сергей Калюжный, однажды специалистам дважды за день пришлось выезжать на помощь одной и той же семье. После первого спасения с людьми провели профилактическую беседу, однако это не помешало им снова попасть в опасную ситуацию. Еще одним опасным участком спасатели называют пляжи, расположенные ниже по течению от плотины Днепровской ГЭС. После 18:00 течение там становится значительно сильнее, что существенно увеличивает риск для тех, кто заходит в воду.

Какие ограничения действуют во время военного положения?

В этом году на Правобережном пляже уже произошел смертельный случай. Во время прыжков с причала возле плотины погиб 13-летний мальчик. По словам спасателей, друзья ребенка не сразу обратились за помощью к взрослым, из-за чего было потеряно драгоценное время.

Помимо природных рисков, в Запорожской области продолжают действовать ограничения, введенные на период военного положения. Согласно решению Совета обороны области, в регионе запрещено посещать места массового отдыха у водоемов, купаться, нырять и пользоваться любыми плавсредствами. Спасатели подчеркивают, что соблюдение этих правил может спасти жизнь и поможет избежать трагических последствий.