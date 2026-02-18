Хватит тревожиться: какое место в самолете считают самым безопасным

Те, кто боится летать, всегда хотят выбрать место, которое считается самым безопасным. В статье мы разобрали этот вопрос и как оказалось, все не так легко, как кажется на первый взгляд.

Бывший следователь по авиакатастрофам рассказал, какое место в самолете считается самым безопасным – и это не 11А, отмечает Mirror.

Смотрите также Избегайте истерики на контроле: какие детские игрушки запрещены на рейсах по всей Европе

Какое место в самолете является самым безопасным?

Грегори Фейт, бывший следователь Национального совета по безопасности на транспорте США, объяснил, что многие пассажиры выбирают места из-за удобства или близости к выходу, но настоящая безопасность зависит от того, насколько быстро можно добраться до выхода в случае аварии.

История с местом 11А стала популярной после того, как Рамеш Вишваш Кумар выжил в катастрофе Boeing 787 Dreamliner Air India в Ахмедабаде, а все остальные пассажиры погибли.

Места возле аварийного выхода считаются самыми безопасными / фото Canva

По словам Фейта, лучшим вариантом являются места рядом с аварийными выходами: передними или задними, а также над крыльями. Важно знать свое расположение относительно выходов, потому что во время аварии вы можете оказаться в темноте, перевернуты или вынуждены ползать к выходу.

Смотрите также Как получить каюту с роскошным видом на океан, не переплатив ни копейки

Несмотря на все страхи, коммерческие авиаперелеты чрезвычайно безопасны. По данным Массачусетского технологического института, вероятность гибели на коммерческом рейсе в 2018 – 2022 годах составляла около 1 на 13,7 миллионов, что гораздо меньше, чем риск попасть под молнию (1 из 15 300). Другими словами, шанс пережить полет значительно больше, чем попасть в серьезную авиакатастрофу.

Поэтому! Не стоит паниковать, если место не возле аварийного выхода. Вообще, шансы на авиационную катастрофу чрезвычайно низкие, но безопасность все же зависит от типа аварии. Не существует универсально "самого безопасного места" в самолете, ведь все зависит от конкретной ситуации, например:

Delta 191 – больше всего жертв в передней части самолета, нос получил основной удар.

– больше всего жертв в передней части самолета, нос получил основной удар. Asiana 214 – хвостовая часть отлетела, погибли люди в последних рядах.

– хвостовая часть отлетела, погибли люди в последних рядах. American 965 – выжили только пассажиры над крыловой частью, самым прочным участком самолета.

Какие еще советы должны знать путешественники?