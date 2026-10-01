На нее еще никто не поднялся: почему самая высокая непокоренная вершина мира останется недосягаемой

Самой высокой непокоренной горой в мире является Гангкхар-Пуэнсум высотой около 7570 метров. Несмотря на предыдущие попытки альпинистов, подняться на ее вершину не удалось из-за суровых условий и официального запрета властей Бутана.

Гангкхар-Пуенсум остается не просто сложной для восхождения, но и официально закрытой для альпинистов вершиной, пишет IFL Science. Именно поэтому даже самые сильные команды пока могут лишь смотреть на нее издалека. Высота, погода и запрет властей Бутана вместе делают эту гору практически недосягаемой.

Почему Гангкхар-Пуенсум до сих пор не покорили?

Попытки добраться до вершины предпринимались еще в 1980-х и в начале 1990-х годов, но все они заканчивались неудачей. Альпинисты из Японии, Австралии и Великобритании были вынуждены возвращаться обратно еще до высоты 7000 метров, а британскую команду даже эвакуировали вертолетом из-за сильного ветра.

Впрочем, главная причина не только в суровых условиях. В 1994 году Бутан ввел запрет на восхождения на Гангкхар-Пуенсум и другие горы региона выше 6000 метров, объясняя это прежде всего отсутствием спасательной инфраструктуры. В этом районе просто нет системы, которая могла бы оперативно помочь альпинистам в случае опасности.

К теме! Название горы переводится как "Белая вершина трех духовных братьев", а в тибетском буддизме ее считают священным обиталищем божеств.

Что делает гору священной для Бутана?

Для местных жителей Гангкхар-Пуэнсум имеет не только географическое, но и духовное значение. В Бутане считают, что вершину нельзя беспокоить, так как это может навлечь беду на весь регион.

Именно с этой горой связаны и легенды о мигоях, известных как йети, а также о громовых драконах, которых можно увидеть на государственном флаге Бутана. Эти истории лишь усиливают статус вершины как места, к которому лучше не приближаться.

В 1998 году японские альпинисты все же попытались подойти к вершине со стороны Тибета, но после протестов Бутана были вынуждены отказаться от замысла. Впоследствии они поднялись лишь на соседнюю Лянканг-Кангри, откуда открывается вид на Гангкхар-Пуенсум, но не на саму вершину.