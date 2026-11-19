Украинцы знают, что Говерла – самая высокая гора Карпат. Однако есть нюанс – она самая высокая в Украине. Самая высокая вершина всего горного массива расположена в другой стране. Она возвышается на более чем 2600 метров над уровнем моря, а путь к ее вершине требует серьезной физической подготовки.

Карпаты простираются на территории нескольких европейских стран, поэтому их самая высокая вершина находится за пределами Украины. И она значительно превосходит Говерлу по высоте. 24 Канал расскажет, где находится самая высокая гора Карпат и могут ли туристы покорить ее самостоятельно.

Какая гора является самой высокой в Карпатах?

Самую высокую вершину Карпат можно увидеть в Высоких Татрах на территории Словакии. Речь идет о горе Герлаховский Штит, высота которой достигает 2655 метров над уровнем моря, что на 594 метра больше, чем высота украинской Говерлы.

Интересно, что долгое время эту вершину не считали самой высокой в Татрах. Только после проведения более точных измерений в 19 веке ее статус удалось подтвердить. Первое бесспорно задокументированное восхождение на Герлаховский Штит состоялось в 1868 году.

Гора входит в массив Высокие Татры и отличается сложным рельефом, крутыми склонами и скалистыми участками. В отличие от многих популярных туристических вершин, сюда не ведет обычная маркированная пешеходная тропа.



Могучий Герлаховский Штит / Фото Milan Doma

Могут ли туристы подняться на Герлаховский Штит?

Да, вершина открыта для восхождений, однако покорить ее самостоятельно обычному туристу не удастся. Согласно правилам словацкого национального парка TANAP, подъем разрешен только туристам в сопровождении профессионального горного гида или альпинистам, имеющим соответствующую подготовку и регистрацию.

Самый популярный маршрут начинается у горного отеля Sliezsky dom, расположенного на высоте примерно 1670 метров. Оттуда путешественники отправляются через Велицкую долину, преодолевают скалистые участки и поднимаются к вершине. Для спуска обычно используют путь через Батизовскую долину.

Стоит учитывать, что это не обычная горная прогулка. Во время восхождения встречаются сложные скалистые участки, и для их преодоления необходимо использовать страховочное снаряжение. Для туристов, желающих покорить самую высокую вершину Карпат, хорошая физическая форма, соответствующая обувь и готовность к длительной нагрузке – обязательны.



Виды во время подъема на Герлаховский Штит / Фото Piotr

Классический маршрут предусматривает набор высоты примерно на 1035 метров и занимает ориентировочно 8 – 10 часов. При благоприятных условиях один гид может сопровождать группу максимум из трех человек.

Подъем на Герлаховский Штит зависит от погодных условий, состояния скал и опыта туристов. Даже летом погода в Высоких Татрах может резко меняться. Поэтому перед поездкой стоит заранее договориться с горным гидом, согласовать дату и проверить актуальные условия восхождения.