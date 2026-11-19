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Карпати простягаються територією кількох європейських країн, тому їхня найвища вершина розташована за межами України. І вона суттєво перевершує Говерлу за висотою. 24 Канал розповість, де розташована найвища гора Карпат і чи можуть туристи підкорити її самостійно.

Яка гора є найвищою в Карпатах?

Найвищу вершину Карпат можна побачити у Високих Татрах на території Словаччини. Мовиться про гору Герлаховський Штит, висота якої сягає 2655 метрів над рівнем моря, що на 594 метри більше, ніж висота української Говерли.

Цікаво, що тривалий час цю вершину не вважали найвищою в Татрах. Лише після проведення точніших вимірювань у 19 столітті її статус вдалося підтвердити. Перше беззаперечно задокументоване сходження на Герлаховський Штит відбулося у 1868 році.

Гора належить до масиву Високі Татри і вирізняється складним рельєфом, крутими схилами та скелястими ділянками. На відміну від багатьох популярних туристичних вершин, сюди не веде звичайна маркована пішохідна стежка.

Могутній Герлаховський Штит / Фото Milan Doma

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Чи можна туристам піднятися на Герлаховський Штит?

Так, вершина відкрита для сходжень, однак підкорити її самостійно звичайному туристу не вдасться. За правилами словацького національного парку TANAP, підйом дозволений лише туристам у супроводі професійного гірського провідника або альпіністам, які мають відповідну підготовку та реєстрацію.

Найпопулярніший маршрут починається біля гірського готелю Sliezsky dom, розташованого на висоті приблизно 1670 метрів. Звідти мандрівники вирушають через Велицьку долину, долають скелясті ділянки та підіймаються до вершини. Для спуску зазвичай використовують шлях через Батизовську долину.

Варто враховувати, що це не звичайна гірська прогулянка. Під час сходження є складні скельні ділянки, а щоб їх пройти, потрібно використовувати страхувальне спорядження. Для туристів, які хочуть підкорити найвищу вершину Карпат, хороша фізична форма, відповідне взуття та готовність до тривалого навантаження – обов'язкові.

Краєвиди під час підйому на Герлаховський Штит / Фото Piotr

Класичний маршрут передбачає приблизно 1035 метрів набору висоти та займає орієнтовно 8 – 10 годин. За сприятливих умов один провідник може супроводжувати групу максимум із трьох людей.

Підйом на Герлаховський Штит залежить від погодних умов, стану скель та досвіду туристів. Навіть улітку погода у Високих Татрах може різко змінюватися. Тому перед поїздкою варто заздалегідь домовитися з гірським провідником, узгодити дату та перевірити актуальні умови сходження.