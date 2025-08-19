Для кого-то восхождение на самую высокую гору Украины становится личным подвигом в очень юном возрасте. А кто-то, имея уже кучу лет за плечами, решает покорить Говерлу не для рекорда, а ради благой цели.

Самой молодой украинкой, покорившей Говерлу, стала 5-летняя львовянка. Самым старшим, кому удалось подняться на гору, стал 88-летний житель села Ковалевка, что на Коломыйщине. К 34-й годовщине со дня провозглашения Независимости Украины 24 Канал рассказывает, что известно о покорителях-рекордсменах.

Как 5-летняя львовянка поднялась на Говерлу?

Рекорд Украины как самая молодая покорительница Говерлы установила 5-летняя Регина Абрамова из Львова. Она поднялась на вершину самостоятельно, без всякой помощи взрослых. Об этом стало известно из сообщения Львовской ОГА.

Львовянке удалось преодолеть маршрут за 2 часа и 29 минут. Рекорд зафиксировали официально – самая молодая пидкрювачка получила награду.



5-летняя львовянка, которая поднялась на Говерлу / Фото Львовской ОВА

В ОВА отметили, что Регина является воспитанницей детско-юношеской спортивной школы №1. Она занимается гимнастикой и участвовала в многочисленных беговых соревнованиях.

Это уже второй рекорд львовянки за 2025 год. В июле она стала самой молодой покорительницей Говерлы, а перед тем, в апреле, установила рекорд за самое длинное содержание в перевернутом висе на кольцах – 5 минута и 52 секунды.

Как покорить вершину удалось 88-летнему прикарпатцу?

Самым старшим, кто покорил самую высокую гору в Украине, стал 88-летний житель Коломыйского района Дмитрий Рыбак. Об этом рассказали в репортаже местного телеканала в октябре 2024 года. Мужчина поднялся на гору за 2 часа и 45 минут. Для него восхождение на Говерлу было первым. Компанию рекордсмену составил сын Ярослав.

Я это сделал в честь нашей Украины, в честь победы. Спасибо воинам Украины, которые нас оберегают,

– отметил житель Коломыйского района.

Журналисты узнали, что жизнь у мужчины была нелегкой, он работал с раннего детства, ведь она пришлась на время Второй мировой войны. Однако сын Ярослав сказал, что его отец чувствует себя хорошо в своем возрасте, поэтому и предложил ему покорить Говерлу.



88-летний покоритель Говерлы вместе с сыном / Скриншот из репортажа НТК

Мужчина всегда вел активный образ жизни, ходит на лесные прогулки каждый день. Когда решил, что будет сходить на вершину, начал готовиться и ходить еще больше.

Лес – это моя стихия. Я хожу по грибы и так нахожу по 15 – 18 километров за 6 часов,

– поделился мужчина.

Он отметил, что хотел покорить Говерлу не ради рекорда, а чтобы это стало подвигом как благодарность Вооруженным Силам Украины.

"Чуть не заплакал, понимаете? Так дедушка обрадовался", – поделился эмоциями старейший покоритель Говерлы.

Официально это восхождение не зафиксировано как рекорд. Однако информации о том, что были старшие по возрасту покорители, нет.