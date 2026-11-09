Не каждый ее найдет: как выглядит самая короткая улица Одессы и куда она ведет

В самом центре Одессы, в нескольких шагах от шумной Дерибасовской, спрятался крошечный дворик, который большинство людей не замечает. Его часто называют самой короткой и самой узкой улочкой города, хотя на самом деле это вовсе не улица. Рассказываем, где искать эту необычную локацию и что ждет туристов внутри.

Одесса может удивить даже тех, кто уже не раз гулял по ее историческому центру. За знакомыми фасадами и старинными арками здесь скрываются места, о которых знают далеко не все гости города. Одно из них расположено прямо внутри знаменитого Пассажа. Это небольшое пространство настолько напоминает узкую европейскую улочку, что одесситы и туристы привыкли называть его именно так. Подробнее об этом месте расскажет 24 Канал.

Где в Одессе искать "самую короткую улочку"?

Чтобы найти необычный дворик, нужно отправиться в Пассаж, расположенный на пересечении улиц Дерибасовской, 33, и Преображенской, 34. Большинство туристов приходит сюда, чтобы полюбоваться роскошной архитектурой здания, скульптурами и знаменитым внутренним пространством. Но не все догадываются, что за одним из проходов скрывается еще одна интересная локация.

Если зайти в Пассаж со стороны Дерибасовской, стоит держаться левой стороны. Там можно заметить узенький вход с декоративным балконом и скульптурами. Вот за ним и начинается тот самый дворик, который часто называют самой короткой улочкой Одессы.

Ориентиром для посетителей также может стать "Лавка художников": проход во дворик находится через сувенирную лавку.

Почему это на самом деле не улица?

Хотя в соцсетях туристы называют дворик "улицей", называть эту локацию улицей не совсем правильно. У нее нет отдельного названия, адреса или статуса полноценной городской улицы. На самом деле это небольшой внутренний дворик Пассажа, который из-за своей необычной формы и узкого прохода получил неофициальное прозвище.

Долгое время это пространство оставалось скрытым от большинства посетителей Пассажа. Для широкой публики дворик открыли в 2019 году, после чего он постепенно стал одной из необычных туристических локаций Одессы.



Место, которое называют "самой короткой улицей" Одессы / Фото Дмитрия Сапрыкина

Дворик небольшой, но именно его компактность и создает особый шарм. Старинная брусчатка под ногами, узкое пространство между зданиями и архитектурные детали вокруг напоминают об Одессе прошлых веков. Также здесь работает колоритный ирландский паб Fox & Pipe. Это место привлекает тех, кто ищет необычные локации для фотосессии.



Ирландский паб возле Пассажа / Фото Fox & Pipe - Irish pub

Поэтому, если во время следующей прогулки по Одессе вы окажетесь возле Пассажа, не спешите идти дальше. За неприметным проходом скрывается маленький дворик, который легко пропустить, но который точно стоит увидеть. И хотя он является самой короткой улицей города лишь по неофициальному названию, это не мешает ему оставаться одной из самых интересных маленьких находок в историческом центре Одессы.