Не кожен її знайде: як виглядає найкоротша вулиця Одеси і куди вона веде

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Одеса може здивувати навіть тих, хто вже не раз гуляв її історичним центром. За знайомими фасадами та старовинними арками тут ховаються місця, про які знають далеко не всі гості міста. Одне з них розташоване просто всередині знаменитого Пасажу. Цей невеликий простір настільки нагадує вузеньку європейську вуличку, що одесити та туристи звикли називати його саме так. Детальніше про це місце розповість 24 Канал.

Де в Одесі шукати "найкоротшу вуличку"?

Щоб знайти незвичайний дворик, потрібно вирушити до Пасажу, розташованого на перетині вулиць Дерибасівської, 33, та Преображенської, 34. Більшість туристів приходить сюди помилуватися розкішною архітектурою будівлі, скульптурами та знаменитим внутрішнім простором. Але не всі здогадуються, що за одним із проходів ховається ще одна цікава локація.

Якщо зайти до Пасажу з боку Дерибасівської, варто триматися лівої сторони. Там можна помітити вузенький вхід із декоративним балконом та скульптурами. Саме за ним і починається той самий дворик, який часто називають найкоротшою вуличкою Одеси.

Орієнтиром для відвідувачів також може стати "Лавка художників": прохід до дворика розташований через сувенірну крамницю.

Чому це насправді не вулиця?

Хоч у соцмережах туристи називають дворик "вулицею", та називати цю локацію вулицею не зовсім правильно. Вона не має окремої назви, адреси чи статусу повноцінної міської вулиці. Насправді це невеликий внутрішній дворик Пасажу, який через свою незвичну форму та вузький прохід отримав неофіційне прізвисько.

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Довгий час цей простір залишався прихованим від більшості відвідувачів Пасажу. Для широкої публіки дворик відкрили у 2019 році, після чого він поступово став однією з незвичайних туристичних локацій Одеси.

Локація, яку називають "найкоротшою вулицею" Одеси / Фото Dmytro Saprykin

Дворик невеликий, але саме його компактність і створює особливий шарм. Старовинна бруківка під ногами, вузький простір між будівлями та архітектурні деталі навколо нагадують про Одесу минулих століть. Також тут працює колоритний ірландський паб Fox & Pipe. Локація також приваблює тих, хто шукає незвичайні місця для фотосесії.

Ірландський паб біля Пасажу / Фото Fox & Pipe - Irish pub

Тож якщо під час наступної прогулянки Одесою ви опинитеся біля Пасажу, не поспішайте йти далі. За непримітним проходом ховається маленький дворик, який легко пропустити, але який точно варто побачити. І хоча найкоротшою вулицею міста він є лише за неофіційною назвою, це не заважає йому залишатися однією з найцікавіших маленьких знахідок в історичному центрі Одеси.