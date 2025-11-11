Какая самая длинная улица в Киеве и почему ее название меняли аж 6 раз

Киев скрывает множество историй в своих улицах – от древних переулков с брусчаткой до многокилометровых магистралей. Но одна из них особенная. Эта дорога словно живая хроника Киева, в которой можно прочитать и советское прошлое, и независимую современность.

Какая улица Киева самая длинная и что о ней известно?

Самая длинная улица Киева – это Броварской проспект. Об этом 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные в Википедии.

Броварской проспект простирается аж на 13,5 километра. Он лежит сразу в двух районах столицы – Днепровском и Деснянском. Современный вид и длина проспекта сохранилась еще с середины 1960-х годов.

Сегодня Броварской проспект является частью автодороги международного значения M01 и национальной трассы Киев – Сумы – Юнаковка (H07).

За время своего существования Броварской проспект 6 раз менял название.

С самого начала он соединял Киев с Черниговом, а потому и назывался "Черниговское шоссе";

в начале 20 века его переименовали в Маклаковский проспект;

с 1920-х годов – на Броварское шоссе;

потом он стал проспектом Первого Мая;

с 1940-х годов – снова Броварским шоссе;

в 1973 году его переименовали в Броварской проспект;

через 5 лет – проспект 60-летия Октября.

Заметим, что современное название закрепилось с 1993 года.

К слову, ранее по проспекту ездил трамвай, который соединял Почтовую площадь с Броварами.



Броварской проспект летом / Фото Анжелики Колесник

Обратите внимание! Броварской проспект перекрыли с 3 по 15 ноября. Как объяснили на официальном портале Киева, это связано с ремонтом дороги от станции метро Лесная до Броваров.

Какая самая длинная улица в Ивано-Франковске?

В Ивано-Франковске самой длинной является улица Евгения Коновальца, которая простирается более чем на 5 километров. Она начинается в центре города и тянется до южных окраин в направлении села Опрышевцы. Ранее улица Коновальца имела другое название – Зосина Воля. Так улицу назвали в честь дочери магнатов Потоцких Софии, которая инициировала здесь строительство приюта для нуждающихся.

Кстати, самая длинная улица в Украине расположена в селе Орив на Львовщине. Улицу Тараса Шевченко, которая простирается на 14 километров, в 2021 году даже внесли в Книгу рекордов Гиннеса Украины.