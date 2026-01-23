Где расположена самая длинная набережная в Европе – аж на более чем 20 километров

Самая длинная набережная в Европе – и, возможно, даже самая красивая – расположена в Украине. Она тянется вдоль правого берега реки Днепр.

И, собственно, в городе Днепр. Со ссылкой на discover.ua рассказываем об этом подробнее.

Смотрите также "Кажется, будто ты не в Украине": водопад с редкими розовыми гранитами, который стоит увидеть

Днепр – город с самой длинной набережной Европы: на сколько километров она простирается?

Днепровская набережная является не только самой длинной в Европе, но и, пожалуй, самой красивой в Украине. Относительно точной ее длины данные есть разные.

По официальным источникам городской библиотеки и департамента культуры, о чем идет речь на портале dnipro.libr.dp.ua, ее протяженность составляет более 23 километров. Другие источники указывают около 30 километров.

Как бы там ни было, она остается самой длинной в Европе сплошной набережной. При этом ее условно разделяют на три части, составленные из трех отдельных магистралей: это Заводская набережная, Сичеславская и набережная Победы.

Туристы для прогулок чаще всего выбирают центральную часть – Сичеславскую набережную. Но местные не обходят стороной и две другие части.

Что интересно знать об истории набережной в Днепре? Ее построили в 1950-х годах, дальше совершенствовали и меняли, пока она не стала одной из главных визитных карточек города.

Город Днепр и его самая длинная в Европе набережная: смотрите видео uzolimanko

В середине 2000-х годов набережную полностью реконструировали. Сегодня это любимое место для прогулок местных жителей и гостей города. Здесь расположены много памятников, скульптур, кафе и ресторанов.

Особенно популярным местом для отдыха является Фестивальный причал, где проводят различные городские мероприятия. Набережная классно сочетает природную красоту Днепра с городской инфраструктурой, создавая комфортное пространство.

Набережная тянется вдоль правого берега реки Днепр, предлагая посетителям живописные виды. Сейчас она является неотъемлемой частью городского ландшафта и важным туристическим объектом.

Какие еще туристические магниты Днепропетровской области стоит посетить?