Рождественские ярмарки Европы ежегодно привлекают тысячи туристов, однако праздничное путешествие не обязательно должно быть дорогостоящим. В одном из польских городов уже можно окунуться в атмосферу зимней сказки, приобрести подарки и попробовать традиционные праздничные угощения.

Как пишет британское издание Daily Express, по результатам нового исследования именно Гданьск возглавил рейтинг самых доступных рождественских ярмарок Европы в 2026 году. Город также был признан одним из лучших праздничных направлений континента.

Почему рождественскую ярмарку в Гданьске признали самой дешевой?

Исследование, проведенное компанией UK Debt Expert, охватило рождественские ярмарки в различных европейских городах. За порцию братвурста (традиционной немецкой жареной колбаски) придется заплатить около 336 гривен. Гданьск занял первое место благодаря доступным ценам на транспорт и катание на коньках. Совокупная стоимость этих услуг составляет всего около 504 гривен.

Город привлекает туристов не только доступными развлечениями. Здесь можно найти сравнительно недорогое жилье, что делает Гданьск интересным вариантом для многодневного рождественского путешествия.

Рождественская атмосфера в Гданьске: смотреть на картах

Сколько стоят еда и напитки на рождественской ярмарке?

Одно из преимуществ рождественского Гданьска – это возможность попробовать традиционные зимние угощения без чрезмерных затрат. Например, кружка глинтвейна здесь стоит примерно 247 гривен. За порцию братвурста (традиционной немецкой жареной колбаски) придется заплатить около 336 гривен.

Сама ярмарка также предлагает немало вариантов для праздничного шопинга. Здесь работают 215 ларьков, где продают традиционные блюда, напитки и рождественские подарки. В прошлом году Гданьск также получил звание лучшей рождественской ярмарки. Ее праздничную атмосферу высоко оценили и посетители.

Когда можно посетить рождественскую ярмарку в Гданьске?

Рождественская ярмарка в Гданьске Jarmark Bozonarodzeniowy открылась 20 ноября и продлится до 23 декабря 2026 года. В этот период туристы могут прогуляться между многочисленными праздничными ларьками, приобрести подарки и попробовать сезонные угощения.

Где находится Гданьск: смотреть на картах

Однако Гданьск – не единственный европейский город, где можно посетить рождественскую ярмарку за относительно небольшие деньги. Вот 10 самых дешевых рождественских ярмарок Европы в 2026 году по версии исследования UK Debt Expert:

1. Гданьск, Польша.

2. Прага, Чехия.

3. Краков, Польша.

4. Берлин, Германия.

5. Будапешт, Венгрия.

6. Хельсинки, Финляндия.

7. Страсбург, Франция.

8. Дрезден, Германия.

9. Кельн, Германия.

10. Брюгге, Бельгия.

Также недавно мы рассказывали о 28 самых красивых рождественских ярмарках Европы. Если хотите открыть для себя еще больше праздничных локаций и выбрать направление для зимнего путешествия, читайте наш предыдущий материал.