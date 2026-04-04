Здесь сакур больше, чем в Ужгороде: почему в Мукачево нужно ехать минимум на несколько дней

По дороге в Ужгород каждый видит замок Паланок, который гордо возвышается на потухшем вулкане. Но на этом знания многих о Мукачево, к сожалению, заканчиваются. Этот городок стоит будто в тени Ужгорода. И зря, ведь Вакарчук поет о нем не просто так. 24 Канал предлагает внимательнее присмотреться к этому городу.

Мукачево – это и про медленные прогулки с инспекцией классных кафе и магазинчиков, и про возможность носиться по окрестностям в поисках живописных руин. Здесь, на удивление, много сакур и очень гостеприимные люди. А еще можно увидеть местную экзотику – как ромы выпасают лошадей прямо в центре.

Как доехать до Мукачево

Большинство поездов в западном направлении идут через Мукачево. Это Киев – Ужгород, Киев – Чоп, Киев – Вена, Киев – Будапешт, Киев – Солотвино и Киев – Хуст. Также можно добраться прямыми поездами из Харькова, Львова, Одессы, Днепра, Запорожья, Полтавы.

Почему стоит посетить Мукачево:

сакур больше, чем в Ужгороде (от 3 до 9 тысяч);

замок больше и интереснее, чем в Ужгороде;

из города видно горы;

есть аквапарк, куда едут со всего Закарпатья;

меньший спрос на жилье.

Пейзажи Мукачево / Фото Ирины Чеботниковой

Где искать сакуры в Мукачево и когда они цветут

Первым розовым цветом в этом году традиционно покрылась знаменитая "безумная" сакура на улице Успенской – еще 12 марта. Каждый год она цветет первой и не в сезон. 31 марта расцвели сакуры на улице Ивана Маргитича.

Начало массового цветения сакур в 2026 году прогнозируют на 5 апреля, а пик – на 10 апреля. Самые старые сакуры на Закарпатье – именно в Мукачево, на улице Олега Куцина. Самые длинные сакуровые аллеи на Закарпатье тоже здесь – 1321 метр на улице Ужгородской и 1371 метр на Пряшевской.

Экскурсовод Макс Адаменко создал онлайн-карту сакур Мукачево.

Что посмотреть в Мукачево

Конечно, замок Паланок! К нему ведет длинная улица Илоны Зрини – эта мужественная княгиня почти три года обороняла замок от австрийского войска. Интересно, что в свое время Паланок не смог взять сам хан Батый.

К счастью, туристу брать замок не нужно. Более того, к его вершине легко будет подняться даже в жару, а все благодаря каскаду террас. Впрочем, к сожалению, смотровая площадка закрыта из-за войны, однако есть другое развлечение – замечательный мультфильм об истории замка.

Завершите посещение в атмосферной "Пивной Ракоци", попробуйте торт "Мукачево", попробуйте старинные блюда при свечах, вина и уникальную 40-градусную палынку Birok.

К слову! Отведать вина советуем и в агроусадьбе "Кельтский двор под Ловачкой" и в Chateau Pauk.

Набережная в Мукачево не такая пышная, как в Ужгороде. В 1998 году на Закарпатье произошло наводнение. С тех пор реку Латорицу ограничили бетонными блоками.

Приятным бонусом являются горы, которые видно с набережной. Пройдитесь двумя парками вдоль Латорицы, пока не устанете, а потом отдохните в "Кофейне-молочной". Или перейдите мост, чтобы дойти до ближайшей горы.

Туристический магнит Мукачево – кондитерская BONDARENKO, аналог ужгородского Valentin & Valentina Shtefanyo.

Стоят внимания и ратуша, дворец князей Ракоци (Белый дом), часовня святого Иосифа XIV века при костеле святого Мартина, исторические дуфорты (переулки) Мукачево, дом-музей Альберта Эрдели, дегустационный зал "Медовый дом".

И немного неожиданный совет: если приехали в будний день, сходите в Ученический дендрологический парк на улице Литуна.

Замок Паланок / Фото Ирины Чеботниковой

Сколько стоит вход в аквапарк "Карпатия" в 2026 году и что посмотреть рядом с Мукачево

Самые дешевые билеты в крупнейший аквапарк Запада Украины "Карпатия" в 2026 году стоят 650 гривен на 2 часа в будни и 750 гривен в выходной (на весь день 850 и 1050 соответственно). Рядом есть отель.

Интересные места недалеко от Мукачево – замок Сент-Миклош (Чинадиевский), дворец Шенборнов с парком санатория "Карпаты", "Косметическая кухня Закарпатья", чайная плантация Жорнина, дендропарк "Березинка" с шафранами, термальные источники Косино.



Мукачево довольно живописное – и здесь ромы выпасают лошадей среди города / Фото Ирины Чеботниковой

Где остановиться в Мукачево

Город хоть и маленький, но может предложить и дешевые номера в отеле "Тональ" прямо на вокзале, и роскошные "Фердинанд", Villa Boutique, WineGarden, "Велюр". Хорошими вариантами на средний бюджет являются "Зирка" (она же Star), "Злата Прага", "Болеро", "Эмилия", Capri.

Совет. Если вы хотите больше посетить окрестности города или потом поехать в Ужгород, стоит поселиться возле автовокзала. Если же не будете выезжать из города – выбирайте жилье в центре. Если приехали исключительно в "Карпатию" – к вашему вниманию много вариантов возле аквапарка.

Где поесть в Мукачево

Обязательный к посещению ресторан национальной кухни "Бограч" или его конкурент "Порядний ґазда". На пиво стоит сходить в Barry Barr's Irish Pub&Bar, кстати, там есть и ланч за 300 гривен.

Посидеть дорого, с коктейлем и видом на горы – это в ресторан Daily. Просто поесть без изысков – спускаетесь на первый этаж ТРЦ "Щодня".

Классные недорогие обеды в Мукачево – в "ШвидкоШеф" и Small Lunch. Также хорошие места "Крафтовые пельмени и вареники", пиццерия "Колизей" возле вокзала и PLATFORMA ("Ланч тайм").

Завтракать – в NelemCoffee, B&B espresso bar, кафе "Молоко". Замечательная выпечка в "Первой пекарне".



Бограч в одноименном ресторане / Фото Ирины Чеботниковой

Какие сувениры и продукты привезти из Мукачево

Комплексно скупиться можно в торговом центре возле замка, но у разных продавцов цены разнятся. Наш выбор – натуральная косметика, украшения, подушки с можжевельником, молотая бузина к кофе, вино, "карпатские сладости" (подушечки с натуральным соком ягод на меду, другое название – парварда).

Много сувениров в магазине Panna Cotta – это, в частности, леквар (повидло без сахара) и закарпатский пряник.

Не обойдите вниманием еще один специалитет Закарпатья – баночки эрош пишта и тюбики гуляшкрем чипош, то есть соусы на основе паприки. "Анна" из них наименее острая.

Магазин "Шпайз" и сырная кофейня "Милки Вей" продают крафтовые продукты. В "Доме меда" стоит приобрести косметику на основе меда и спреи для лечения носа и горла.

Коньяк "Тиса" продают как в фирменных магазинах, так и в сети магазинов "Алма". Наконец, из Мукачево можно привезти себе одежду или купальник, их здесь продают с большими скидками. Или замечательный шарфик, или шляпу из магазина Kepi.

Мукачево – хороший вариант для поездки на несколько дней

В Мукачево можно долго гулять, ища бронзовых гусей и мини-скульптурки, натыкаясь на старинные вывески, любуясь уютными невысокими домами, покупая мелочи в Латоричном дворе или на площади Кирилла и Мефодия. Или пойти в новые кварталы, чтобы узнать, почему они называются Пентагон и Чикаго. Хороший вариант, чтобы замедлиться на несколько дней и не думать ни о чем.