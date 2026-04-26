Самые красивые маршруты для прогулок в Киеве весной: локации с сакурами и тюльпанами

Весной столица Украины наполняется цветами, все вокруг цветет и пахнет, поэтому в эту пору хочется как можно больше гулять и исследовать укромные уголки. Киев в весеннюю пору особенный, поэтому стоит обязательно выделить выходные на прогулку.

Особенно магическими весной становятся сакуры и тюльпаны в городе. В инстаграм-сообщении Hey. Kyiv появилось несколько локаций, где их можно увидеть.

Благодаря цветущим деревьям привычные маршруты превращаются в настоящие фотолокации. В это время можно совместить приятное с полезным: отдыхать, делать красивые кадры и просто прогуляться по городу даже наедине.

Если не знаете куда пойти в Киеве, берите во внимание уже готовый маршрут для весенней прогулки.

Где можно погулять в Киеве весной?

Площадь Франко (сакуры)

Здесь цветут сакуры, поэтому локация станет идеальным фоном для красивых фото. Рядом расположен театр, поэтому можно еще и посетить спектакль.

улица Городецкого

Эта улица в Киеве является одной из самых красивых. Здесь много уютных кафе, террас и стильных заведений.

Майдан Независимости (тюльпаны)

Главную площадь столицы украшают весной яркие клумбы тюльпанов. Особенно здесь красиво в солнечные дни.

Завтрак в "Завертайло"

Это популярное киевское место для завтраков с современной атмосферой и красивой подачей блюд.

Золотоворотский сквер (сакуры)

Этот сквер возле Золотых ворот хоть и небольшой, однако довольно уютный. Весной здесь цветут сакуры, а сама локация подходит для спокойного отдыха среди зелени в самом центре.

Сквер возле Оперы (сакуры)

В этом сквере удачно сочетается классическая архитектура и цветущие деревья. Это одна из самых атмосферных локаций для фото.

Парк Шевченко (тюльпаны)

Парк является популярным для прогулок. Здесь весной расцветают тюльпаны, гуляют много людей, а из разных уголков звучит музыка.

Кроме этих популярных локаций, в столице есть еще множество других мест, где можно увидеть цветение сакур. Place Kyiv опубликовал в инстаграме список с цветущими деревьями, которые уже сейчас можно увидеть.

К другим локациям входит: ботсад им. Гришко, парк "Киото", Киево-Печерская лавра, Владимирская горка, бульвар Верховной Рады, сквер возле кинотеатра "Жовтень", парк "Победа", сквер возле ВДНХ.

Где искать сакуры во Львове?

Во Львове есть несколько десятков локаций для наблюдения цветения сакур. Одной из крупнейших зон цветения является парк парк имени Папы Римского Иоанна Павла II, где высажено около 120 деревьев сакуры.

Интерактивная карта от Lviv Tourism Office помогает отслеживать актуальные места цветения сакур в городе. Карта регулярно обновляется ежедневно, поэтому позволяет проверить, где именно сейчас продолжается цветение и стоит ли ехать на конкретную локацию в определенный день.