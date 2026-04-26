Самые красивые маршруты для прогулок в Киеве весной: локации с сакурами и тюльпанами
- В Киеве весной можно увидеть цветение сакур на площади Франко, в Золотоворотском сквере и возле Оперного театра, а тюльпаны на Майдане Независимости и в парке Шевченко.
- Во Львове для наблюдения за сакурами можно воспользоваться интерактивной картой от Lviv Tourism Office, которая показывает актуальные места цветения.
Весной столица Украины наполняется цветами, все вокруг цветет и пахнет, поэтому в эту пору хочется как можно больше гулять и исследовать укромные уголки. Киев в весеннюю пору особенный, поэтому стоит обязательно выделить выходные на прогулку.
Особенно магическими весной становятся сакуры и тюльпаны в городе. В инстаграм-сообщении Hey. Kyiv появилось несколько локаций, где их можно увидеть.
Благодаря цветущим деревьям привычные маршруты превращаются в настоящие фотолокации. В это время можно совместить приятное с полезным: отдыхать, делать красивые кадры и просто прогуляться по городу даже наедине.
Если не знаете куда пойти в Киеве, берите во внимание уже готовый маршрут для весенней прогулки.
Где можно погулять в Киеве весной?
- Площадь Франко (сакуры)
Здесь цветут сакуры, поэтому локация станет идеальным фоном для красивых фото. Рядом расположен театр, поэтому можно еще и посетить спектакль.
- улица Городецкого
Эта улица в Киеве является одной из самых красивых. Здесь много уютных кафе, террас и стильных заведений.
- Майдан Независимости (тюльпаны)
Главную площадь столицы украшают весной яркие клумбы тюльпанов. Особенно здесь красиво в солнечные дни.
- Завтрак в "Завертайло"
Это популярное киевское место для завтраков с современной атмосферой и красивой подачей блюд.
- Золотоворотский сквер (сакуры)
Этот сквер возле Золотых ворот хоть и небольшой, однако довольно уютный. Весной здесь цветут сакуры, а сама локация подходит для спокойного отдыха среди зелени в самом центре.
- Сквер возле Оперы (сакуры)
В этом сквере удачно сочетается классическая архитектура и цветущие деревья. Это одна из самых атмосферных локаций для фото.
- Парк Шевченко (тюльпаны)
Парк является популярным для прогулок. Здесь весной расцветают тюльпаны, гуляют много людей, а из разных уголков звучит музыка.
Кроме этих популярных локаций, в столице есть еще множество других мест, где можно увидеть цветение сакур. Place Kyiv опубликовал в инстаграме список с цветущими деревьями, которые уже сейчас можно увидеть.
К другим локациям входит: ботсад им. Гришко, парк "Киото", Киево-Печерская лавра, Владимирская горка, бульвар Верховной Рады, сквер возле кинотеатра "Жовтень", парк "Победа", сквер возле ВДНХ.
Где искать сакуры во Львове?
Во Львове есть несколько десятков локаций для наблюдения цветения сакур. Одной из крупнейших зон цветения является парк парк имени Папы Римского Иоанна Павла II, где высажено около 120 деревьев сакуры.
Интерактивная карта от Lviv Tourism Office помогает отслеживать актуальные места цветения сакур в городе. Карта регулярно обновляется ежедневно, поэтому позволяет проверить, где именно сейчас продолжается цветение и стоит ли ехать на конкретную локацию в определенный день.
Какие локации в Киеве подходят для весенних прогулок с цветущими деревьями?
В Киеве весной можно посетить такие места: Площадь Франко, где цветут сакуры, улица Городецкого с уютными кафе, Майдан Независимости с тюльпанами, Золотоворотский сквер, сквер возле Оперы, и парк Шевченко. Каждая из этих локаций предлагает уникальную атмосферу для прогулок и фотографий.
Где еще в Киеве можно увидеть цветение сакур?
Кроме известных локаций, сакуры в Киеве можно увидеть в ботсаду им. Гришко, парке 'Киото', Киево-Печерской лавре, на Владимирской горке, бульваре Верховной Рады, сквере возле кинотеатра 'Жовтень', парке 'Победа', и сквере возле ВДНХ.
Какие возможности для наблюдения цветения сакур есть во Львове?
Во Львове можно наблюдать цветение сакур в парке имени Папы Римского Иоанна Павла II, где высажено около 120 деревьев. Интерактивная карта от Lviv Tourism Office помогает отслеживать актуальные места цветения в городе, регулярно обновляясь, чтобы посетители могли планировать свои визиты.