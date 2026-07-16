Строгие правила и большие штрафы: что нужно знать украинцам перед рыбалкой в Германии

Планируя отдых на природе в Германии, стоит быть готовым к строгим местным законам. Обычная рыбалка здесь превращается в настоящий квест с лицензиями, специальным снаряжением и четкими правилами, нарушение которых грозит не только испорченным настроением, но и немалыми штрафами.

Германия славится своим серьезным отношением к порядку, и эта национальная черта ярко прослеживается даже в сфере досуга и взаимодействия с природой. О всех тонкостях местного отдыха рассказала украинка Людмила Русина в своем блоге в тиктоке.

Какие строгие правила и штрафы существуют для рыбаков в Германии?

Каждый, кто желает забросить удочку в немецкие воды, сталкивается с необходимостью соблюдать целый ряд требований. Несоблюдение установленных правил грозит рыбакам значительными финансовыми потерями, ведь этот процесс строго контролируется на законодательном уровне. Помимо обязательного прохождения специального обучения и приобретения лицензии, путешественник должен иметь при себе четко определенный перечень документов и снаряжения.

В частности, местные законы требуют обязательного использования специального сачка, оснащенного пластиковой сеткой, которая помогает не причинить вреда рыбе. Отношение к подводным обитателям здесь крайне бережное: по правилам рыбу категорически запрещено брать голыми руками. Если же пойманный экземпляр не соответствует разрешенному стандарту размера, его необходимо немедленно отпустить обратно в водоем. Каждый улов тщательно измеряют, взвешивают, а все данные скрупулезно фиксируют в онлайн-реестре или специальной бумажной книге.

Рыбу нужно оглушить. И еще обязательно – с собой нужно иметь метр, рыбу нужно измерить и затем, соответственно, согласно инструкции, либо оставить ее, либо обязательно отпустить. Это контролируется,

– рассказала Людмила Русина, блогер.

Правила рыбалки в Германии: смотреть видео

Сколько стоит рыбалка и как отличаются правила в регионах

Стоит учитывать, что правила рыбалки без специального удостоверения могут существенно различаться в зависимости от конкретной федеральной земли. Например, в живописной Тюрингии для такого отдыха необходимо уплатить специальный сбор в размере 25 евро, действие которого распространяется на три месяца в течение года. Но это еще не все: дополнительно придется приобрести однодневный пропуск стоимостью 19 евро. Этот документ дает право ловить рыбу исключительно на тех водоемах, которые четко обозначены на карте.

Для тех же, кто планирует регулярную рыбалку в течение всего года, требования еще выше. Обязательными являются следующие шаги:

успешная сдача специального экзамена;

получение официального удостоверения рыболова;

приобретение полноценной годовой лицензии.

Несмотря на такую высокую стоимость и строгие законы, именно этот педантичный подход позволяет немцам идеально сохранять местную экосистему. Благодаря этому рыба в большом количестве водится практически во всех водоемах страны.

Ну что, кто-то в очередной раз скажет, что это концлагерь и что законы строгие, а я скажу так же, как и мой приятель-рыбак, что ловить рыбу в Германии – одно удовольствие, несмотря на эти строгие законы и высокую стоимость рыбалки здесь,

– добавляет украинка.

Путешествуя по Европе, всегда изучайте местные правила и уважайте законы природы. Это не только убережет ваш кошелек от непредвиденных расходов, но и позволит насладиться по-настоящему качественным и гармоничным отдыхом.